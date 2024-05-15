77-й кінофестиваль оголосила відкритим Меріл Стріп і отримала нагороду "Золота пальмова гілка".

Про це повідомило видання France Info.

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Як зазначає видання, ведучою церемонії відкриття була Камілла Коттен. Вона віддала почесне місце жінкам завдяки виступу Захо де Сагасана, який віддав належне голові журі Греті Гервіг, виконавши кавер на пісню Девіда Боуї "Сучасне кохання".

"Якщо внесок жінок в історію десь ще надто непомітний, то ваш – ні. Допомагаючи нам сміятися, плакати, уявляти і надихатися, ви викували собі незгладиме місце в історії кіно. Ви – міжнародний скарб", – наголосила французька актриса Жюльєтт Бінош.

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Грета Гервіг – режисерка фільму "Барбі". До складу журі також увійшли Ебру Джейлан, Лілі Ґледстоун, Єва Ґрін, Надін Лабакі, Хуан Антоніо Байона, П'єрфранческо Фавіно, Хірокадзу Коре-еда та Омар Сі. Журі робитиме вибір з-поміж 22 фільмів, що братимуть участь у конкурсній програмі.

77-й Каннський кінофестиваль відбуватиметься протягом 12 днів – з 14 по 25 травня.

Під час кінофестивалю відбудеться благодійний вечір української культури

Ведучим події буде Олег Скрипка, лідер рок-гурту «Воплі Відоплясова», власник та організатор фестивалю "Країна Мрій", а також засновник фестивалю сучасної української рок-музики «Рок Січ».

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Про це повідомлило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що мета заходу – знайомство спільноти з "душею сучасної України через її культуру", зокрема, завдяки показам останніх колекцій відомих українських дизайнерів, фільмам, традиційним стравам у сучасній інтерпретації, красі, мистецтву, культурі, зірковим виконавцям, менторам. Захід має показати незламність українського народу та його національну ідентичність.

Україна на 77-му Каннському кінофестивалі

У цього річній програмі Каннського українські фільми не будуть представлені в програмі.

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Втім, як повідомляє Держкіно, українські митці все одно будуть на кінофестивалі.

Державна агенція опублікувала програму Українського національного павільйону.

В межах павільйону відбудуться різноманітні заходи з представниками сфери та дистриб'юторами, а також будуть проведені панельні дискусії.

Наприклад:

16 травня поговорять про можливості української кіноіндустрії, перспективи співпраці у час війни;

17 травня відбудеться розмова, присвячена проблемі вкраденої історії України;

18 травня метою дискусії є об'єднання жінок-кінематографісток з України та інших країн, щоб висвітлити тонкощі ремесла на тлі війни;

19 травня дискусія висвітлить розвиток кіноосвіти та доступ до неї в умовах війни.

Також на кінофестивалі покажуть фільм «Вторгнення» скандально відомого режисера Сергія Лозниці, який народився та виріс в Україні.

Варто нагадати, що цей митець відомий своїми контроверсійними заявами щодо розвитку української культури.

У лютому 2022 року Сергій Лозниця вийшов зі складу Європейської кіноакадемії (EFA) на знак протесту проти слабкої відповіді академії на вторгнення РФ в Україну. Він заявив, що EFA бракує рішучості засудити російську агресію.

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А згодом відомого кінорежисера виключили зі складу й Української кіноакадемії. Причиною стало те, що режисер виступив проти бойкоту російського кіно, до якого закликають представники кіноіндустрії. Українські колеги Лозниці звернулись до світової спільноти з закликом не позиціонувати Сергія Лозницю як представника української культурної сфери.

В одні зі своїх промов режисер зазначав, що «вимога бойкоту російськомовної культури, яка є також і досягненням, і багатством України, є архаїчною та деструктивною за своєю природою», а власне виключення зі складу Української кіноакадемії – нацизмом.