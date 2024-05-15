Українська делегація на Євробаченні-2024 була оштрафована за напис на футболках Free Azovstal Defenders, який нагадував про військовополонених, повідомила співачка Аlyona Аlyonа. За її словами, будь-які написи та бренди були заборонені, охорона перевіряла весь одяг, і якщо на ньому був напис, просили зняти його або ж заклеювали написи чорним скотчем. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

⚡️The organizers of Eurovision fined the Ukrainian delegation for wearing "Free #Azovstal Defenders" T-shirts, said Alyona Alyona, #Ukraine's Eurovision participant.



"We received a financial penalty, but I’m happy that we reminded the world about our POWs," she wrote. pic.twitter.com/HInM8oOYZJ — KyivPost (@KyivPost) May 15, 2024

“Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати і саму делегацію. Тому коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показали наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом”, - написала Аlyona Аlyonа в соцмережі. Advertisement Як повідомляє співачка, перед входом у залу члени української команди вдягли футболки під свої інші футболки та кофти і таким чином змогли пройти з ними в грінрум.

Ukraine's Eurovision performance carries a hidden message 😢😭 pic.twitter.com/D7Bd5wPqwK — Meanwhile in Ukraine (@MeanwhileInUA) May 9, 2024