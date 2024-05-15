Українська делегація на Євробаченні-2024 була оштрафована за напис на футболках Free Azovstal Defenders, який нагадував про військовополонених,  повідомила співачка Аlyona Аlyonа.

За її словами, будь-які написи та бренди були заборонені, охорона перевіряла весь одяг, і якщо на ньому був напис, просили зняти його або ж заклеювали написи чорним скотчем.

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“Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати і саму делегацію. Тому коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показали наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом”, - написала Аlyona Аlyonа в соцмережі.

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Як повідомляє співачка, перед входом у залу члени української команди вдягли футболки під свої інші футболки та кофти і таким чином змогли пройти з ними в грінрум.

Євробачення 2024 - що відомо

Минулими вихідними українці Альона Альона та Джеррі Хейл із піснею "Тереза і Марія" посіли третє місце, набравши 453 бали.

Послідовний успіх України впродовж останніх років включає 5 місце Go_A у 2021 році, перемогу Kalush Orchestra у 2022 році та 6 місце дуету TVORCHI у 2023 році.

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Пісенний конкурс "Євробачення-2024" проходив у шведському місті Мальме з 5 травня. Перший і другий півфінали відбулися 7 і 9 травня відповідно, а гранд-фінал транслювався 11 травня.Україну представляв дует Alyona Alyona & Jerry Heil, який яскраво вийшов на бірюзову доріжку.

Їхнє вбрання, прикрашене ключами, символізувало домівки, втрачені через війну, що триває в Україні. Артистки оголосили про свої плани зібрати кошти на реконструкцію постраждалої від війни гімназії в Дніпропетровській області.

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