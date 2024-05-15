Україна отримає партію катерів у межах обіцяного Австралією пакету допомоги на 100 млн доларів США, анонсованого у квітні.

Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко у соцмережі X (колишній Twitter).

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"Також я мав змогу оглянути катери, які для України виготовляє інноваційна компанія Sentinel Boats. Вони увійшли до останнього пакету допомоги Україні від уряду Австралії", - написав Мірошниченко. 

Як зазначається, доставка цих катерів в Україну відбудеться впродовж "наступних місяців" разом із іншою виділеною допомогою в пакеті від австралійського уряду.

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Генеральний директор Sentinel Boats Джордж Макгуайр запевнив, що "830R" може бути швидко розгорнутий та потребує мінімального обслуговування, що забезпечує більшу оперативну готовність, коли це буде необхідно українським силам. 

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Нагадаємо, що у квітні уряд Австралії оголосив про передачу Україні безпілотників на 32,5 млн доларів, а також партію переносних ЗРК.  

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом. 

За словами Марлза, 500 млн доларів з цієї суми буде спрямовано на протиповітряну оборону, а половину суми витратять на велику партію ПЗРК. 

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Також зазначили, що понад 30 млн доларів передадуть на безпілотники в межах "коаліції дронів". 

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