Україна отримає партію катерів у межах обіцяного Австралією пакету допомоги на 100 млн доларів США, анонсованого у квітні.
Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко у соцмережі X (колишній Twitter).
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"Також я мав змогу оглянути катери, які для України виготовляє інноваційна компанія Sentinel Boats. Вони увійшли до останнього пакету допомоги Україні від уряду Австралії", - написав Мірошниченко.
Як зазначається, доставка цих катерів в Україну відбудеться впродовж "наступних місяців" разом із іншою виділеною допомогою в пакеті від австралійського уряду.
Генеральний директор Sentinel Boats Джордж Макгуайр запевнив, що "830R" може бути швидко розгорнутий та потребує мінімального обслуговування, що забезпечує більшу оперативну готовність, коли це буде необхідно українським силам.
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While in Hobart, in addition to delivering talks at Tasmanian Club and Royal United Services Institute, I was also able to inspect the boats which are manufactured for Ukraine at the innovative Tassie company Sentinel. They were included in the latest package of assistance from… pic.twitter.com/bhqnu01Ex0— Vasyl Myroshnychenko (@AmbVasyl) May 15, 2024
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Нагадаємо, що у квітні уряд Австралії оголосив про передачу Україні безпілотників на 32,5 млн доларів, а також партію переносних ЗРК.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом.
За словами Марлза, 500 млн доларів з цієї суми буде спрямовано на протиповітряну оборону, а половину суми витратять на велику партію ПЗРК.
Також зазначили, що понад 30 млн доларів передадуть на безпілотники в межах "коаліції дронів".
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