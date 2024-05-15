Президент України Володимир Зеленський скасував свій візит до Мадрида, запланований на п’ятницю (17 травня), повідомляє Euractiv, посилаючись на джерела при королівському дворі Іспанії.

Відомо, що під час візиту Зеленський мав зустрітися з королем Феліпе VI, а потім пообідати в Королівському палаці.

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У Палаці Сарсуела не пояснили причини скасування візиту, який мав стати першим державним візитом Зеленського до Іспанії, під час якого він також мав зустрітися з прем’єр-міністром Педро Санчесом для підписання безпекової угоди.

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Новий російський наступ - головна причина скасування візиту

Дипломатичні джерела повідомляють, що візит президента України, який також мав відвідати Португалію, був скасований через складну ситуацію, в якій опинилася його країна через новий російський наступ.

Уряд Іспанії офіційно не оголошував візит, хоча в понеділок джерела в уряді визнали, що підготовка триває. Міністерство закордонних справ у Мадриді та його очільник Хосе Мануель Альбарес ухилилися від підтвердження візиту Зеленського.

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"Будь-які переміщення президента Зеленського в будь-якій точці світу, перш за все з міркувань безпеки, я не збираюся ані коментувати, ані підтверджувати, ані спростовувати чи доповнювати", – сказав Хосе Мануель Альбарес.

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Він підтвердив, що в понеділок спілкувався телефоном зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, але наголосив, що "з багатьох причин, включно з безпекою", не коментуватиме можливий візит.

Новий наступ РФ на Харківщині, візит Блінкена - що варто знати

Зеленський прийняв у вівторок у Києві держсекретаря США Ентоні Блінкена, який підтвердив підтримку Вашингтоном зусиль України в протидії російському наступу та визнав, що вона переживає "важкі часи".

Він також підтвердив, що схвалена минулого місяця військова допомога США вже почала надходити до лінії фронту.

Минулого тижня Росія розпочала новий наступ на Харківщині силами нового угруповання військ. Основна мета нової хвилі атак - розсередження уваги й ресурсів ЗСУ на фронті.

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Ситуація в Харківській області почала стабілізуватися в ніч проти 14 травня, коли в цьому районі були розгорнуті додаткові українські підрозділи, які почали відбивати новий наступ Росії.