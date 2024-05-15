Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російськими бомбардуваннями було знищено і пошкоджено загалом понад 3 000 об’єктів і закладів культури. На відновлення всієї культурної спадщини знадобиться більше десяти мільярдів доларів.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
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Росія завдала збитків культурній спадщині України на понад 3 млрд дол
У відомстві нагадали, що 14 травня 2024 року виповнилося 70 років з дня прийняття Конвенції ЮНЕСКО про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.
«Війна в Україні триває, а російські бомбардування міст із використанням авіації далекого радіусу дії та планерних боєприпасів мають руйнівний вплив на культурну, історичну та релігійну спадщину України», - пишуть у звіті.
У відомстві повідомили з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України, що станом на 2 травня цього року загалом 1 987 закладів культури були пошкоджені від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Міністерство також підрахувало, що станом на 6 травня 2024 року 1062 об'єкти культурної спадщини були зруйновані або пошкоджені з початку російського вторгнення, а ЮНЕСКО окремо підтвердило пошкодження 129 релігійних об'єктів станом на 10 квітня 2024 року.
«У середині лютого 2024 року ЮНЕСКО оцінила збитки, завдані Росією культурній спадщині України, у 3,5 мільярда доларів, на відновлення культурної спадщини знадобиться 10 років і 9 мільярдів доларів. Оскільки війна триває, російські війська, ймовірно, продовжуватимуть завдавати шкоди українській культурі та історичній спадщині», - підсумували у відомстві.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 May 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 15, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/1NsPGy2eF6 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/gdmAFpGTah
Більше тисячі культурних пам'яток постраждали внаслідок війни в Україні
Міністерство культури та інформаційної політики повідомляло, що за період з 24 лютого 2022 року до 25 квітня 2024 року РФ зруйнувала або пошкодила 1062 об’єкти культурної спадщини. З них пам’яток національного значення 123, місцевого значення 864, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини 75.
Найбільше памʼяток культурної спадщини пошкоджено або зруйновано в Харківській (299), Херсонській (144), Донецькій (125), Одеській (115), Чернігівській (71) областях, у Київській області та Києві – 69.
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