Близько 12 години дня російська армія завдала ракетного удару по Миколаєву. Місцева влада повідомляє про два влучання. Також відомо про п'ятьох поранених.
Атака на Миколаїв - що відомо
"У місті пролунав вибух. З'ясовуємо. Будьте в безпечних місцях!" - повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
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Пізніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що у місті внаслідок обстрілів зафіксовано два "прильоти".
"Вже п’ять постраждалих. Всім медична допомога надана амбулаторно", - написав Кім.
"Вдень 15 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Поцілили у промислову зону. Виникла пожежа СТО площею 400 кв м. Загорілась будівля та автомобілі, які знаходились поруч. Відомо про трьох постраждалих, їх стан середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні ГУ ДСНС у Миколаївській області в Телеграмі.
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Росіяни наступають на Харківському напрямку
"На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника зокрема, на напрямках Глибоке - Липці, Лукʼянці - Липці, Борисівка - Нескучне, Шебекіно (РФ) - Вовчанськ, 3 бойові зіткнення ще тривають", - додав Синєгубов.
Як зазначив очільник ОВА, на Купʼянському напрямку ворожі війська здійснили 16 атак на напрямках Лиман Перший - Синьківка, Вільшанка - Синьківка, Вільшанка - Петропавлівка, Кислівка - Іванівка, Крохмальне - Берестове, Коломийчиха - Стельмахівка, Коломийчиха - Мясожарівка, Ковалівка - Новоєгорівка, Площанка - Макіївка. Бої тривають, проте успіху росіяни не досягли.
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