Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави два пасажирські літаки Ан-148-100Е російської компанії «Ільюшин Фінанс Ко.»

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

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У дохід України стягнули два літаки РФ

«Вищий антикорупційний суд рішенням від 15 травня 2024 року задовольнив позов Міністерства юстиції України до АТ «Ільюшин Фінанс Ко.» про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції»», - йдеться в повідомленні.

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У Мін’юсті зазначають, що АТ «Ільюшин Фінанс Ко.» є спеціалізованою компанією, що входить до складу державної корпорації «Ростех» і відповідає за функціональний напрямок у сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.

АТ «ІФК» у складі «Ростех» займає свою нішу, що загалом забезпечує функціонування стратегічно важливої для РФ галузі авіаперевезень.

Зазначається, що до початку та під час повномасштабного вторгнення АТ «Ільюшин Фінанс Ко.» системно співпрацює з вищим політичним керівництвом РФ і бере участь у матеріально-технічному забезпеченні збройної агресії РФ шляхом постачання літаків та комплектуючих на користь силових відомств та структурних підрозділів Міністерства оборони Росії.

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Крім того, як передовий лізингодавець в РФ, «ІФК» «відіграє суттєву роль в підтримці авіаційної галузі та, як наслідок, сприяє вищому політичному керівництву РФ в протидії санкційним обмеженням, які були застосовані до РФ через розв’язання агресивної війни проти України».

«Рішенням ВАКС в дохід держави стягнуто два середньомагістральні пасажирські літаки Ан-148-100Е», - йдеться в повідомленні.

Заступниця міністра юстиції Інна Богатих уточнила, що ці літаки перебувають на території України.

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«Із цікавого - це один із двох процесів, де, крім представника, бере участь особисто підсанкційна особа. Онлайн, правда, через відеоконференцію», - зауважила Богатих.