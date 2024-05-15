Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави два пасажирські літаки Ан-148-100Е російської компанії «Ільюшин Фінанс Ко.»
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.
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У дохід України стягнули два літаки РФ
«Вищий антикорупційний суд рішенням від 15 травня 2024 року задовольнив позов Міністерства юстиції України до АТ «Ільюшин Фінанс Ко.» про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції»», - йдеться в повідомленні.
У Мін’юсті зазначають, що АТ «Ільюшин Фінанс Ко.» є спеціалізованою компанією, що входить до складу державної корпорації «Ростех» і відповідає за функціональний напрямок у сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.
АТ «ІФК» у складі «Ростех» займає свою нішу, що загалом забезпечує функціонування стратегічно важливої для РФ галузі авіаперевезень.
Зазначається, що до початку та під час повномасштабного вторгнення АТ «Ільюшин Фінанс Ко.» системно співпрацює з вищим політичним керівництвом РФ і бере участь у матеріально-технічному забезпеченні збройної агресії РФ шляхом постачання літаків та комплектуючих на користь силових відомств та структурних підрозділів Міністерства оборони Росії.
Крім того, як передовий лізингодавець в РФ, «ІФК» «відіграє суттєву роль в підтримці авіаційної галузі та, як наслідок, сприяє вищому політичному керівництву РФ в протидії санкційним обмеженням, які були застосовані до РФ через розв’язання агресивної війни проти України».
«Рішенням ВАКС в дохід держави стягнуто два середньомагістральні пасажирські літаки Ан-148-100Е», - йдеться в повідомленні.
Заступниця міністра юстиції Інна Богатих уточнила, що ці літаки перебувають на території України.
«Із цікавого - це один із двох процесів, де, крім представника, бере участь особисто підсанкційна особа. Онлайн, правда, через відеоконференцію», - зауважила Богатих.
В Україні націоналізували активи і майно проросійських екс-міністра освіти та священника
Фонд державного майна України отримав в управління грошові активи, нерухоме майно та земельні ділянки ексміністра освіти України Дмитра Табачника.
«Майно проросійського ексміністра освіти України Дмитра Табачника надійшло в управління Фонду. Мова йде про кошти у розмірі майже 144 тисячі доларів, 5 земельних ділянок та елітний будинок площею 672,7 кв. м в смт Козин Обухівського району Київської області», - йдеться в повідомленні.
ФДМУ передано в управління половину квартири в Києві, на вулиці Ярославів Вал, право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 млн грн та право кредиторської вимоги на суму понад 191 тис. грн.
Крім того, рішенням Вищого антикорупційного суду до Фонду передане майно Ростислава Швеця – колишнього проросійського священнослужителя. Це квартира в Сімферополі та 4 автівки.
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