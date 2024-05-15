МЗС України працює над розробкою Стратегії кібердипломатії для своєчасного та якісного реагування на виклики цифрової епохи.

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи заступника міністра закордонних справ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Антона Демьохіна під час онлайн-виступу на першій науково-практичній міжнародній конференції з питань кібердипломатії.

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Кібердипломатія України - що треба знати

"Для своєчасного та якісного реагування на виклики цифрової епохи МЗС розбудовує напрямок кібердипломатії. Для цього минулого року було створено виокремлений підрозділ з кібердипломатії, ведеться активна робота над Стратегією кібердипломатії України", - пояснив Демьохін.

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Діяльність сучасного МЗС неможлива без запровадження сучасних цифрових технологій для підвищення ефективності роботи дипломатів, коментує міністр.

Як зазначається, зовнішньополітичне відомство працює над створенням системи цифрових спроможностей. Це включає створення технічної бази з використанням технічних та програмних засобів, розбудову мережевої інфраструктури, підготовку кадрів для використання цих технологій, а також розбудову цифрових послуг, які міністерство надає громадянам.

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МЗС України представило речницю ШІ за зразком української інфлюенсерки

Нагадаємо, що 1 травня Міністерство закордонних справ України запровадило речницю віртуального штучного інтелекту (ШІ), яка від імені міністерства повідомлятиме про оновлення консульства.

Про це повідомили в МЗС.

Віртуальна консульська представниця під назвою Вікторія Ши створена за подобою Розалі Номбре, української співачки та медіа-персони, народженої в Донецьку, яка здобула популярність серед українців як учасниця проєкту "Холостяк".