Служба безпеки України (СБУ) викрила і затримала у Києві членів підпільного осередку прокремлівського проєкту "Другая Украина", очолюваного обвинуваченим у державній зраді колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
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У Києві викрили учасників проросійської групи Медведчука
Цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність з Федеральною службою безпеки (ФСБ) РФ. Спеціалісти із відеоконтенту, які працювали у складі групи, облаштували підпільну студію у власному помешканні у Київській області та виготовляли замовні анімаційні ролики.
Готову медіапродукцію вони пересилали на погодження своєму куратору з Росії колишньому ведучому на каналах Медведчука Денису Жарких, який зараз є директором проєкту "Другая Украина" у Москві.
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Після розгляду антиукраїнський контент поширювався на підконтрольних Медведчуку інформресурсах – сайті "Другая Украина", сторінках у соцмережах та в Ютубі. Близький родич директора організації "Другая Украина" у Києві передавав зловмисникам готівку за кожне відео.
Під час обшуків СБУ виявила комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.
На підставі зібраних доказів слідчі повідомили двом учасникам агентурної групи про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Також за цією ж статтею Кримінального кодексу підозру отримав Жарких. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників інформаційно-підривної діяльності проти України.
Пропагандист із телеканалів Медведчука отримав підозру у державній зраді
Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді прокремлівському пропагандисту Михайлу Шпіру. Нині він переховується на тимчасово окупованій території Херсонщини.
Шпір був частим гостем на телеканалах обвинувачуваного у держзраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука, а в 2020 році втік до Москви.
У червні 2023 року він заочно отримав 10 років тюрми за свою попередню діяльність. Проте нові задокументовані злочини Шпіра можуть призвести до суворішого покарання. Зокрема кіберфахівці СБУ виявили докази його співпраці з російськими спецслужбами.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Михайло Шпір став одним з основних пропагандистів Кремля, публічно підтримавши агресивну війну Путіна. А після захоплення Херсона його призначили «заступником міністра цифрового розвитку та масових комунікацій» у місцевій окупаційній адміністрації.
Саме він санкціонував підрив загарбниками вежі українських операторів мобільного зв’язку і телерадіомовлення, коли вони тікали з правобережжя. Також фігурант публічно закликав російський Генштаб скоригувати ракетні удари по енергооб’єктах України, щоб повністю вивести їх з ладу.
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