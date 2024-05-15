Служба безпеки України (СБУ) викрила і затримала у Києві членів підпільного осередку прокремлівського проєкту "Другая Украина", очолюваного обвинуваченим у державній зраді колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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У Києві викрили учасників проросійської групи Медведчука

Цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність з Федеральною службою безпеки (ФСБ) РФ. Спеціалісти із відеоконтенту, які працювали у складі групи, облаштували підпільну студію у власному помешканні у Київській області та виготовляли замовні анімаційні ролики.

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Готову медіапродукцію вони пересилали на погодження своєму куратору з Росії колишньому ведучому на каналах Медведчука Денису Жарких, який зараз є директором проєкту "Другая Украина" у Москві.

Більше по темі У Вінниці СБУ затримала рецидивіста, який працював на «вагнерівців» Служба безпеки України викрила рецидивіста, який передавав інформацію про базування ЗСУ російській приватній військовій компанії «Вагнер».

Після розгляду антиукраїнський контент поширювався на підконтрольних Медведчуку інформресурсах – сайті "Другая Украина", сторінках у соцмережах та в Ютубі. Близький родич директора організації "Другая Украина" у Києві передавав зловмисникам готівку за кожне відео.

Під час обшуків СБУ виявила комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.

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На підставі зібраних доказів слідчі повідомили двом учасникам агентурної групи про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також за цією ж статтею Кримінального кодексу підозру отримав Жарких. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників інформаційно-підривної діяльності проти України.