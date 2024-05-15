Служба безпеки України (СБУ) викрила і затримала у Києві членів підпільного осередку прокремлівського проєкту "Другая Украина", очолюваного обвинуваченим у державній зраді колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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У Києві викрили учасників проросійської групи Медведчука

Цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність з Федеральною службою безпеки (ФСБ) РФ. Спеціалісти із відеоконтенту, які працювали у складі групи, облаштували підпільну студію у власному помешканні у Київській області та виготовляли замовні анімаційні ролики.

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Готову медіапродукцію вони пересилали на погодження своєму куратору з Росії колишньому ведучому на каналах Медведчука Денису Жарких, який зараз є директором проєкту "Другая Украина" у Москві.

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Служба безпеки України викрила рецидивіста, який передавав інформацію про базування ЗСУ російській приватній військовій компанії «Вагнер».

Після розгляду антиукраїнський контент поширювався на підконтрольних Медведчуку інформресурсах – сайті "Другая Украина", сторінках у соцмережах та в Ютубі. Близький родич директора організації "Другая Украина" у Києві передавав зловмисникам готівку за кожне відео.

Під час обшуків СБУ виявила комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.

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На підставі зібраних доказів слідчі повідомили двом учасникам агентурної групи про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також за цією ж статтею Кримінального кодексу підозру отримав Жарких. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників інформаційно-підривної діяльності проти України.

Пропагандист із телеканалів Медведчука отримав підозру у державній зраді

Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді прокремлівському пропагандисту Михайлу Шпіру. Нині він переховується на тимчасово окупованій території Херсонщини.

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Шпір був частим гостем на телеканалах обвинувачуваного у держзраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука, а в 2020 році втік до Москви.

У червні 2023 року він заочно отримав 10 років тюрми за свою попередню діяльність. Проте нові задокументовані злочини Шпіра можуть призвести до суворішого покарання. Зокрема кіберфахівці СБУ виявили докази його співпраці з російськими спецслужбами.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Михайло Шпір став одним з основних пропагандистів Кремля, публічно підтримавши агресивну війну Путіна. А після захоплення Херсона його призначили «заступником міністра цифрового розвитку та масових комунікацій» у місцевій окупаційній адміністрації.

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Саме він санкціонував підрив загарбниками вежі українських операторів мобільного зв’язку і телерадіомовлення, коли вони тікали з правобережжя. Також фігурант публічно закликав російський Генштаб скоригувати ракетні удари по енергооб’єктах України, щоб повністю вивести їх з ладу.

 

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