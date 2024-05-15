Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали досудове розслідування за фактом загибелі курсанта Одеської військової академії під час навчально-тренувальних стрибків з парашутом.

Про це повідомило ДБР.

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На Одещині курсант розбився під час стрибку з парашутом

Трагедія сталася 14 травня на базі одного з українських аеродромів. Тренувальний стрибок курсант 2-го курсу факультету підготовки спеціалістів Військової розвідки та Сил спеціальних операцій здійснив на висоті 600 метрів.

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За попередньою інформацією, стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, пошкодився й обмотався довкола ноги курсанта, а також перешкодив відкриттю основного парашута.

Юнака почало обертати в повітрі, а запасний парашут не встиг повністю розкритися. 19-річний хлопець загинув одразу на місці події.

Зазначається, що слідство перевірятиме, чи відбувалася належна підготовка та інструктаж курсантів під час польотів, дотримання правил під час проведення навчально-тренувальних стрибків, експертиза встановить чи був правильно укладений парашут. Це вже був 12-й стрибок юнака за період навчання.

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У військкоматі Кривого Рогу помер чоловік

У Саксаганському терцентрі комплектування та соціальної підтримки в Кривому Розі помер військовозобов'язаний.

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Раніше в ЗМІ була інформація про раптову смерть у ТЦК Кривого Рогу 44-річного чоловіка, який після проходження військово-ликарської комісії готувався до відправки до навчального центру.

"Повідомляємо, що 5 травня на території Саксаганського ТЦК та СП м. Кривого Рогу внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я помер військовозобов’язаний. Різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу", - йдеться у повідомленні.

У ТЦК зазначили, що була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов’язаному надавалась домедична допомога. Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу.