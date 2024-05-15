Письменник та поет Сергій Жадан заслужив народну любов та визнання завдяки своїй душевній творчості та невпинній праці задля перемоги України. Учасник гурту «"Жадан і Собаки", а з початком війни на сході – волонтер і організатор культурних подій на Донбасі.

Сергій Жадан — що відомо про життя та юність письменника, поета та рок-зірки

Уродженець міста Старобільськ Сергій Жадан народився 23 серпня 1974 року. Його батько не мав стійкої політичної позиції, але був членом Комуністичної партії та дружив із парторгом. У початкових класах майбутній письменник навчався у школі, де викладали українською, але закінчував старші класи у Старобільській гімназії, в якій викладання велося російською.

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Його тітка, Олександра Ковальова, відома поетеса, перекладачки з німецької, головою товариства "Спадщина", на той час мешкала у Харкові. Саме тому багато подій з життя поета пов'язано саме із цим містом. Культурна діяльність тітки дозволила молодому Сергію познайомитися з багатьма письменниками, політиками, музикантами, журналістами того часу. Як і вона, ці люди вже тоді дотримувалися свідомо проукраїнської позиції й просували заборонену українську літературу.

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Вперше бажання стати письменником зародилось у юнака в 11 класі. Після республіканської олімпіади у Рівному Сергієві запронували опублікувати його твір в дитячому часописі міста Дубно. Вже тоді він писав свої перші тексти й мав до цього чималий хист.

Остаточно до Харкова Сергій Жадан переїхав у 1991 році, щоб вступити до Національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди на спеціальність українсько-німецька філологія. Він дуже тепло відгукується про своїх тогочасних викладачів, які намагалися підтримувати у студентів інтерес до літератури, творчості та писання. Один із них, на жаль, уже покійний Кім Хомич Балабуха, був першим читачем і редактором творів Жадана. Поет навіть присвятив його пам'яті один зі своїх віршів.

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На цій фотографії, зробленій 13 серпня 2022 року, український прозаїк і поет Сергій Жадан читає свої вірші в Будинку кіно в Києві, на тлі вторгнення Росії в Україну. (Фото Dimitar DILKOFF / AFP)

У 1992 році молоді письменники Сергій Жадан, Ростислав Мельник та Ігор Пилипчук створили літературну групу "Червона Фіра". Назва виникла через захоплення студентів піснями групи "Брати Гадюкіни". Їхні перші виступи ппойшли у "Просвіті", де збиралося не дуже багато людей, але попри несприйняття слухачами естетики "Червоної Фіри", саме їх запросили у грудні 1993 року відкрити у Харківському Літмузеї виставку, присвячену 100-й річниці з дня народження Миколи Хвильового.

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Зараз Жадан згадує цей період свого життя з легкою ностальгією, жаліючи тільки про легковажне ставлення до навчання. Якби повернутися в минуле, говорить поет, він більше часу приділив би саме вивченню мов та класичній освіті як такій.

Першими збірки Жадана мали назви "Генерал Юда" (1995 рік, Київ) та "Цитатник: вірші для коханок та коханців" (1995 рік, Київ), на останню написала схвальну рецензію сама Оксана Забужко. У березні 1997 року в Україні було створено Асоціацію українських письменників (АУП), і молодого Сергія Жадана було обрано одним із віцепрезидентів цієї спілки.

2000 року Жадан почав працювати викладачем на кафедрі української та світової літератури в ХНПУ, звідки звільнився 2004 року. Того року відбувалася Помаранчева революція, яка змінювала настрої в суспільстві, й письменник разом із друзями активно виступали проти влади, проти кандидата у президенти Януковича, тому в університеті було неспокійно — на нього весь час писали наклепи.

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Жадан нагороджений багатьма літературними преміями в Україні та за кордоном, його вірші цінують читачі різного віку та соціального статусу, а його концерти збирають повні зали. Сам себе він іронічно називає "культовим", стверджуючи, що найцінніший фідбек для нього – це відчуття зв'язку зі своїми читачами.

Поет, письменник, музикант — то хто такий Жадан у першу чергу?

Існування в літературному середовищі змалечку сформувало у Сергія Жадана звичку читати книжки та вільно висловлювати свої думки на папері, себто писати. Його тітка Олександра Ковальова не тільки стала для нього першим зразком живого поета, а й сприяла долученню Сергія до культурної спільноти Харкова.

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Наразі всесвітньо відомий український письменник Сергій Жадан, автор 12 поетичних книг та 7 романів, є лауреатом понад десятка літературних премій. Його перші збірки віршів побачили світ у 1995 році, а перша книжка прозою, збірка оповідань "Біг-Мак", вийшла другом у 2003 році. Далі були такі романи як "Депеш Мод" (2004) та "Anarchy in the UKR" (2005).

Український письменник Сергій Жадан дивиться під час інтерв’ю на Блакитному дивані під час 23-го Франкфуртського книжкового ярмарку на виставковому майданчику Messe у Франкфурті-на-Майні, західна Німеччина, 21 жовтня 2022 р. (Фото ANDRE PAIN / AFP)

А 2010 року вийшов друком культовий роман "Ворошиловград", який в Україні переміг у конкурсі "Книга року", а через 4 роки був відзначений швейцарською літературною премією Jan Michalski Prize. Тоді ж світ побачила ще одна визначна книжка Ждана із назвою "Месопотамія" (2014), що включає роман у новелах та 30 віршів. Далі була довга робота над романом "Інтернат", який вийшов у 2017 році у видавництві Meridian Czernowitz. Письменник не дарма вважає його своїм найкращим твором та стверджує, що саме він найкраще відображає його бачення світу, літератури та природи письма в принципі.

Музична кар'єра Жадана також великою мірою вплинула на коло його творчого спілкування та на кількість його фанів. Рок-гурт "Собаки в космосі" був заснований у Харкові у 2000 році. Дебютний альбом на вірші Жадана "Хор монгольських міліціонерів" був випущений у 2007 році. Тільки через 7 років, в далекому 2014 році, гурт отримав більш звичну нам назву "Жадан і собаки". З того часу вони підкорили серця багатьох музичних фанатів та обзавелися власною аудиторією. Так, у травні 2022 року музиканти презентували композицію, присвячену дітям війни — "Метро" (назва пов'язана із тим, що після початку війни діти у Харкові змушені проводити багато часу в метро через постійні обстріли). Інший рок-гурт ,"Лінія Маннергейма", в якому Сергій Жадан також є фронтменом, був заснований у Харкові у 2017 році. Перший свій концерт музиканти зіграли 16 лютого 2017 року в місті Ізюм. Їхній дебютний мініальбом "Де твоя лінія?" побачив світ 26 лютого 2018 року. Тоді ж вийшла збірка "Бої без правил", а у 2021 році – "Зима/Сніг".