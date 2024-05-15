Письменник та поет Сергій Жадан заслужив народну любов та визнання завдяки своїй душевній творчості та невпинній праці задля перемоги України. Учасник гурту «"Жадан і Собаки", а з початком війни на сході – волонтер і організатор культурних подій на Донбасі.
Сергій Жадан — що відомо про життя та юність письменника, поета та рок-зірки
Уродженець міста Старобільськ Сергій Жадан народився 23 серпня 1974 року. Його батько не мав стійкої політичної позиції, але був членом Комуністичної партії та дружив із парторгом. У початкових класах майбутній письменник навчався у школі, де викладали українською, але закінчував старші класи у Старобільській гімназії, в якій викладання велося російською.
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Його тітка, Олександра Ковальова, відома поетеса, перекладачки з німецької, головою товариства "Спадщина", на той час мешкала у Харкові. Саме тому багато подій з життя поета пов'язано саме із цим містом. Культурна діяльність тітки дозволила молодому Сергію познайомитися з багатьма письменниками, політиками, музикантами, журналістами того часу. Як і вона, ці люди вже тоді дотримувалися свідомо проукраїнської позиції й просували заборонену українську літературу.
Вперше бажання стати письменником зародилось у юнака в 11 класі. Після республіканської олімпіади у Рівному Сергієві запронували опублікувати його твір в дитячому часописі міста Дубно. Вже тоді він писав свої перші тексти й мав до цього чималий хист.
Остаточно до Харкова Сергій Жадан переїхав у 1991 році, щоб вступити до Національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди на спеціальність українсько-німецька філологія. Він дуже тепло відгукується про своїх тогочасних викладачів, які намагалися підтримувати у студентів інтерес до літератури, творчості та писання. Один із них, на жаль, уже покійний Кім Хомич Балабуха, був першим читачем і редактором творів Жадана. Поет навіть присвятив його пам'яті один зі своїх віршів.
У 1992 році молоді письменники Сергій Жадан, Ростислав Мельник та Ігор Пилипчук створили літературну групу "Червона Фіра". Назва виникла через захоплення студентів піснями групи "Брати Гадюкіни". Їхні перші виступи ппойшли у "Просвіті", де збиралося не дуже багато людей, але попри несприйняття слухачами естетики "Червоної Фіри", саме їх запросили у грудні 1993 року відкрити у Харківському Літмузеї виставку, присвячену 100-й річниці з дня народження Миколи Хвильового.
Зараз Жадан згадує цей період свого життя з легкою ностальгією, жаліючи тільки про легковажне ставлення до навчання. Якби повернутися в минуле, говорить поет, він більше часу приділив би саме вивченню мов та класичній освіті як такій.
Першими збірки Жадана мали назви "Генерал Юда" (1995 рік, Київ) та "Цитатник: вірші для коханок та коханців" (1995 рік, Київ), на останню написала схвальну рецензію сама Оксана Забужко. У березні 1997 року в Україні було створено Асоціацію українських письменників (АУП), і молодого Сергія Жадана було обрано одним із віцепрезидентів цієї спілки.
2000 року Жадан почав працювати викладачем на кафедрі української та світової літератури в ХНПУ, звідки звільнився 2004 року. Того року відбувалася Помаранчева революція, яка змінювала настрої в суспільстві, й письменник разом із друзями активно виступали проти влади, проти кандидата у президенти Януковича, тому в університеті було неспокійно — на нього весь час писали наклепи.
Жадан нагороджений багатьма літературними преміями в Україні та за кордоном, його вірші цінують читачі різного віку та соціального статусу, а його концерти збирають повні зали. Сам себе він іронічно називає "культовим", стверджуючи, що найцінніший фідбек для нього – це відчуття зв'язку зі своїми читачами.
Поет, письменник, музикант — то хто такий Жадан у першу чергу?
Існування в літературному середовищі змалечку сформувало у Сергія Жадана звичку читати книжки та вільно висловлювати свої думки на папері, себто писати. Його тітка Олександра Ковальова не тільки стала для нього першим зразком живого поета, а й сприяла долученню Сергія до культурної спільноти Харкова.
Наразі всесвітньо відомий український письменник Сергій Жадан, автор 12 поетичних книг та 7 романів, є лауреатом понад десятка літературних премій. Його перші збірки віршів побачили світ у 1995 році, а перша книжка прозою, збірка оповідань "Біг-Мак", вийшла другом у 2003 році. Далі були такі романи як "Депеш Мод" (2004) та "Anarchy in the UKR" (2005).
А 2010 року вийшов друком культовий роман "Ворошиловград", який в Україні переміг у конкурсі "Книга року", а через 4 роки був відзначений швейцарською літературною премією Jan Michalski Prize. Тоді ж світ побачила ще одна визначна книжка Ждана із назвою "Месопотамія" (2014), що включає роман у новелах та 30 віршів. Далі була довга робота над романом "Інтернат", який вийшов у 2017 році у видавництві Meridian Czernowitz. Письменник не дарма вважає його своїм найкращим твором та стверджує, що саме він найкраще відображає його бачення світу, літератури та природи письма в принципі.
Музична кар'єра Жадана також великою мірою вплинула на коло його творчого спілкування та на кількість його фанів. Рок-гурт "Собаки в космосі" був заснований у Харкові у 2000 році. Дебютний альбом на вірші Жадана "Хор монгольських міліціонерів" був випущений у 2007 році. Тільки через 7 років, в далекому 2014 році, гурт отримав більш звичну нам назву "Жадан і собаки". З того часу вони підкорили серця багатьох музичних фанатів та обзавелися власною аудиторією. Так, у травні 2022 року музиканти презентували композицію, присвячену дітям війни — "Метро" (назва пов'язана із тим, що після початку війни діти у Харкові змушені проводити багато часу в метро через постійні обстріли). Інший рок-гурт ,"Лінія Маннергейма", в якому Сергій Жадан також є фронтменом, був заснований у Харкові у 2017 році. Перший свій концерт музиканти зіграли 16 лютого 2017 року в місті Ізюм. Їхній дебютний мініальбом "Де твоя лінія?" побачив світ 26 лютого 2018 року. Тоді ж вийшла збірка "Бої без правил", а у 2021 році – "Зима/Сніг".
Чи відрізняється літературний процес на початку 90-х та тепер?
Жадан неохоче згадує літературний процес за радянських часів з усіма його побутовими та суто кар’єрними плюсами та мінусами. Тоді багато поетів писали вірші, які ніхто не друкував, адже видавництва й книжкові магазини майже всі позачинялися. Тому певний час ніхто не хотів братися за розвиток української літератури. Ситуацію врятував Осип Зінкевич зі своїм видавництвом "Смолоскип", заснованим 1967 року в США, воно увірвалося у мистецьке середовище незалежної України та дало шанс багатьом молодим талановитим авторам того часу. Фактично все покоління 90-х, а потім і 2000-х років здобуло можливість видати свої твори завдяки конкурсній програмі видавництва "Смолоскип".
Зараз же молодим авторам будувати свій шлях набагато простіше: ринок більш сформований, видавництва зацікавлені у нових іменах. Жадан вважає, що якщо письменник дійсно несе щось унікальне, має хист до своєї справи, в нього буде не надто складно надрукуватися. Наразі молоді автори навіть мають шанс жити тільки за рахунок письменництва, так, це не просто, але вже є багато перспектив, якщо всерйоз займатися своєю кар'єрою. Сергій Жадан є одним з таких авторів, хоча загалом він стверджує, що творчість задля заробітку – доволі делікатна тема.
Загалом Жадан вважає, що література – це надзвичайно суб’єктивна штука, за це її й люблять. Письменник надзвичайно багато читає, любить приділяти час класиці, але загалом віддає перевагу поетичним творам різними мовами. Адже каже, що любить чути різні поетичні голоси.
Сам Жадан вважає, що його роман "Інтернат" – це його найкраща книжка прози, в той час, як "Життя Марії" і "Тамплієри" – найвдаліші поетичні збірки. Тож після останнього культового роману він загалом більше зосередився на поетичних збірках. У 2020 друком вийшла його антологія "Список кораблів: Нові вірші, 2018—2019", а вже 2023-го світ побачила збірка "30 віршів про любов і залізницю", в яку увійшли найактуальніші твори митця.
З видатних нагород харківського метра слова можна виділити Премію Свободи від фонду Франка Ширрмахера (Швейцарія), яку Жадан отримав у 2022 році, а також номінацію на Нобелівську премію з літератури від Польської академія наук. У жовтні 2023 року Сергій Жадан був нагороджений медаллю "За оборону міста-героя Харкова".
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