Франція та Нідерландів пропонують запровадити санкції проти будь-яких фінансових установ у світі, які допомагають російським військовим купувати товари чи технології для виробництва зброї на тлі збройної агресії проти України.

Про це пише Reuters.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Новий пакет санкцій - що треба знати

"ЄС намагався запобігти обходу 13 пакетів санкцій, які вже були накладені на Росію з моменту її вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Існуючі санкції включають заборону на продаж Росії певних товарів і технологій подвійного призначення, які мають як цивільне, так і військове застосування", - йдеться в повідомленні.

Advertisement

Як зазначається, посли урядів ЄС обговорять цю пропозицію в середу в межах 14-го пакету санкцій проти Росії, який зараз готується.

Ця заборона може стати стимулом для фінансових установ на Близькому Сході, у Туреччині чи в Китаї не брати участі в угодах щодо постачання товарів подвійного призначення до Росії, оскільки вони можуть втратити доступ до європейського бізнесу, пояснює Reuters.

Росію звинувачують у використанні німецьких протестів для пропаганди
Більше по темі

Росію звинувачують у використанні німецьких протестів для пропаганди

Alternative Kinder Zukunft (AKiZ) використовує майданчик для кампанії проти Північноатлантичного альянсу та закликів припинити постачання зброї в Україну.

Латвійський завод, пов'язаний з російськими олігархами, отримує кошти з єврофондів

Підприємство Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīca, частками якого володіють російські олігархи, отримало з єврофондів 1,25 млн євро, а також претендує на фінансування з європейського Фонду відновлення.

Advertisement

Про це повідомляв мовник LSM.

Як зазначається, свою частку мають у RER російські олігархи Андрій Бокарєв та Іскандер Махмудов, яких згадують найчастіше. Через ланцюжки підприємств співвласниками заводу є також російські бізнесмени Дмитро Комісаров і Кирило Липа.

Усі четверо пов'язані з "Трансмашхолдингом" - вагонобудівним підприємством з РФ, яке включено до списку санкцій США і яке раніше на сайті RER згадувалося як партнер ризького заводу, для якого виробляються деталі в Ризі.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Україна зробила все можливе для відкриття переговорів про вступ до ЄС Зеленський
Україна зробила все можливе для відкриття переговорів про вступ до ЄС
Київ Пост
2д тому
Данія передала Україні новий пакет військової допомоги на 750 млн євро Європейський Союз
Данія передала Україні новий пакет військової допомоги на 750 млн євро
Київ Пост
тра. 16
Росію звинувачують у використанні німецьких протестів для пропаганди Європейський Союз
Росію звинувачують у використанні німецьких протестів для пропаганди
Київ Пост
тра. 15
Зеленський скасував візит до Іспанії через наступ Росії на півночі України Міжнародні відносини
Зеленський скасував візит до Іспанії через наступ Росії на півночі України
Євроактив
тра. 15
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній СБУ затримала соратників Медведчука, які працювали на російську пропаганду
Далі » Під час навчання на Одещині розбився курсант-розвідник, ДБР розслідує