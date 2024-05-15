Франція та Нідерландів пропонують запровадити санкції проти будь-яких фінансових установ у світі, які допомагають російським військовим купувати товари чи технології для виробництва зброї на тлі збройної агресії проти України.

Про це пише Reuters.

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Новий пакет санкцій - що треба знати

"ЄС намагався запобігти обходу 13 пакетів санкцій, які вже були накладені на Росію з моменту її вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Існуючі санкції включають заборону на продаж Росії певних товарів і технологій подвійного призначення, які мають як цивільне, так і військове застосування", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, посли урядів ЄС обговорять цю пропозицію в середу в межах 14-го пакету санкцій проти Росії, який зараз готується.

Ця заборона може стати стимулом для фінансових установ на Близькому Сході, у Туреччині чи в Китаї не брати участі в угодах щодо постачання товарів подвійного призначення до Росії, оскільки вони можуть втратити доступ до європейського бізнесу, пояснює Reuters.

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Латвійський завод, пов'язаний з російськими олігархами, отримує кошти з єврофондів

Підприємство Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīca, частками якого володіють російські олігархи, отримало з єврофондів 1,25 млн євро, а також претендує на фінансування з європейського Фонду відновлення.

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Про це повідомляв мовник LSM.

Як зазначається, свою частку мають у RER російські олігархи Андрій Бокарєв та Іскандер Махмудов, яких згадують найчастіше. Через ланцюжки підприємств співвласниками заводу є також російські бізнесмени Дмитро Комісаров і Кирило Липа.

Усі четверо пов'язані з "Трансмашхолдингом" - вагонобудівним підприємством з РФ, яке включено до списку санкцій США і яке раніше на сайті RER згадувалося як партнер ризького заводу, для якого виробляються деталі в Ризі.