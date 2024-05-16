Напередодні Дня вишиванки Kyiv Post зустрівся з відомою дизайнеркою вишиванок Юлією Магдич, щоб поговорити власне про вишиванку й не лише про неї. Наша розмова стосувалася унікального українського одягу, його сприйняття за кордоном і не тільки цього.

Скільки часу займає виготовлення однієї вишиванки? Це все ручна робота?

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Виготовлення однієї вишиванки займає від двох тижнів до півтора місяця, залежно від складності дизайну й кількості деталей. Ми комбінуємо ручну вишивку та машинну, адже на одній сукні може бути від 4 до 18 мільйонів стібків, тож, щоб вишити таку сукню вручну, доведеться вишивати півжиття.

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Що найскладніше у виготовленні вишиванки? Яка була найдорожчою і яка, так би мовити, найбільш бюджетною?

Найскладніше - це ідея, тому що всім завжди здається, що все в цьому напрямку вже давно сказано, тому нам треба дивувати! Ціни на наші вишиванки починаються від 180-280 доларів, але для ексклюзивних замовлень ціна може зрости до будь-якої суми, залежно від складності та матеріалів. Середній чек становить $1920.

Фото Юлії Магдич

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Якщо порівнювати сприйняття вишиванки за кордоном і в Україні 10 років тому й зараз, є різниця? У чому головні відмінності?

Раніше вишиванка в Україні, якщо не враховувати західні регіони, звідки я родом – це була радше екзотика, прояв націоналізму. Я пам'ятаю, як я прийшла на дискотеку в університеті в джинсах рваних і вишиванці, і мене дуже уважно вивчали, як музейний експонат. Зараз це вже абсолютно звичне вбрання, починаючи з весілля й закінчуючи перемовинами.

Щодо закордоння, то ми звичайно переоцінюємо значення вишиванки для іноземців, адже вони сприймають її в першу чергу як щось відверто гарне. Ті, хто є близькими до України, розуміють, що це наші національні мотиви. Проте, наприклад, наші клієнти з Близького Сходу кажуть: «О, це так схоже на нашу національну вишивку». Ми всі, усі народи, як у фільмі «Аватар», переплетені корінням. Тому всі народні вишивки, костюми, техніки – все єдине, немов пульсуюче серце землі.

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Фото Юлії Магдич

Як вплинула війна на сприйняття українських дизайнерів за кордоном? Чи стали більше помічати та обирати українське?

Спочатку всі за кордоном активно допомагали Україні. Ми теж у перші дні війни виставили на продаж наші стоки в Америці та Європі для допомоги ЗСУ.

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Потім активна фаза допомоги з-за кордону минула. Звісно, що всі висловлюють співчуття, але ми ж прекрасно розуміємо, що коли це не торкнулося твоєї домівки, ти дуже відсторонено ставишся до того, що в чужій країні йде війна. У нас з вами, наприклад, не спостерігалося активної рефлексії на події у Сирії. Підсумовуючи, не скажу, що війна в нашій країні нам дала якісь преференції чи можливості. Це швидше накладає на нас додаткові просвітницькі обов’язки: багато говорити про Україну, багато давати роз’ясень щодо нашої історії, культури, ідентичності, а подекуди й взагалі доводити, що війна насправді є.

Фото Юлії Магдич

З чого починався бренд? Як виглядали перші роботи і якими вони стали зараз?

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Бренд починався з того, що я зробила для себе та друзів кілька вишиванок. Ні про які бізнес-плани мови взагалі не було, спрацював «сарафанний» маркетинг. Першим виробом став кафтан з вишитими рукавами, традиційними українськими. Я просто хотіла створити зручну вишиванку. І в мене це просто почалась як лавина. Я десь до пів року чи місяців сім не могла придумати назву, тому ми навіть не реєстрували сторінку в Інстаграмі. І потім, коли це вже сталося, наші сукні почали замовляти з Близького Сходу, з Європи, потім нам написав Selfridge, що вони хочуть нас продавати. І так, з піни морської, народився наш бренд.

Де дизайнери бренду беруть натхнення? Як це відбувається в умовах війни?

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Коли почалась війна, мені було дуже важко створювати щось нове. Я сідала за стіл, щоб намалювати нові дизайни, але потім викидала всі листки на смітник.

Зазвичай мені не потрібні якісь додаткові стимули для натхнення. Мені дуже подобається історія та старовинне вбрання, національні костюми. У своїй творчості я прагну прокласти міст між минулим і майбутнім.

Фото Юлії Магдич

Кого з політиків, інфлюенсерів вдалось одягнути в українську вишиванку вашого бренду? Кого ви мрієте ще одягнути?

В наших вишиванках з'являлись Кетрін Зета-Джонс, Патрісія Каас, Келлі Осборн, Мей Маск, Тоні Блер, Діта фон Тіз, а також такі відомі інфлюєнсери, як Blair Eadie, Aureta. З українських знаменитостей наші вишиванки одягають Джамала, Тіна Кароль, Катерина Осадча й дуже багато інших.

Чи були у вас персональні замовлення від політиків, інфлюєнсерів на унікальну й неповторну вишиванку? Якщо можете розповісти про таких замовників.

На жаль, це конфіденційна інформація – як би мені не хотілося похвалитися цією інформацією. Проте дуже часто наші речі можна впізнати за почерком.

Чи є у Вас в планах створення дитячих колекцій?. Адже діти – це майбутнє України.

Ми вже створили колекцію «Мама-донька» й активно створюємо дитяче вбрання. Дітки нас починають носити з раннього дитинства, адже батьки дуже часто обирають наше вбрання для таїнства хрещення.

Діти – це справді наше майбутнє. Ми декларуємо себе як бренд, котрий транслює сімейність як радість і основу основ, як власне заведено у нас на Галичині. Ми завжди дуже тішимося, коли у наших клієнтів з'являються дітки, бо нас неодмінно має бути 52 мільйони!