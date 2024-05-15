Російська військова розвідка намагалася використати "демонстрації за мир" в Німеччині як частину масштабнішої операції, спрямованої на вплив на громадську думку в країні та ослаблення підтримки України.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на європейських чиновників.

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За даними Bloomberg, однією з організацій, націлених на групу психологічних операцій 54777 російського ГРУ, є Alternative Kinder Zukunft (AKiZ) і її фотопроект «Діти війни», повідомили чиновники, які побажали залишитися анонімними для обговорення конфіденційних питань.

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"Фотовиставка відкрилася в Кельні в червні 2022 року, через кілька місяців після початку вторгнення Росії в Україну, і на своєму веб-сайті заявляє, що вона має на меті привернути увагу до страждань дітей у зонах бойових дій. Організатори повідомили, що вона об’їздила такі міста, як Гамбург, Берлін і Франкфурт, а також була показана у Франції, Іспанії, Італії та Бельгії", - пояснює видання.

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Для чого використовують AKiZ

AKiZ використовує цей майданчик для кампанії проти Північноатлантичного альянсу та закликів припинити постачання зброї в Україну. Вона організовувала або брала участь у протестах і мирних акціях у кількох містах Німеччини, включаючи Берлін і Рамштайн, де розташована штаб-квартира повітряного командування НАТО, коментують європейські чиновники.

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Організацію очолює Оксана Вальтер, яка раніше відкидала критику, що вона пов’язана з проросійською пропагандою. Минулого року вона сказала інтерв’ю, що проєкт присвячений дітям і не представляє інтересів жодної нації.

За словами єврочиновників, окрім публікацій контенту про протести та війну, AKiZ використовує свій веб-сайт і соцмережу TikTok для публікацій про вакцини від Covid-19 та уроки російської мови для дітей. Сайт також рекламував короткометражні фільми, "присвячені пам’яті дітей-жертв", які "були вбиті під час українських операцій на Донбасі на сході України".

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Пропагандисти створюють “альтернативну Україну”

Російська пропаганда працює на розкол України, намагаючись поділити українців на тих, хто виїхав за кордон, рятуючись від війни, і тих, хто залишився.

Про це писав Укрінформ, цитуючи керівника Центру протидії дезінформації лейтенанта Андрія Коваленка.

За словами Коваленка, росіяни формують розкол між тими, хто лишився в Україні й тими, хто виїхав за кордон. Мета пропаганди - поділ українців. Інсують проєкти, які орієнтовані на те, щоб зібрати лідерів думок та представників колишньої влади, які за кордоном, і створити фактично альтернативну Україну.