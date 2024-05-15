США виділяють Україні новий пакет фінансової допомоги на суму 2 мільярди доларів. Кошти підуть на інвестування в промислову базу України.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу з очільником Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою.

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"Ми маємо додаткову допомогу, і ця допомога вже доставляється до України. Хочу оголосити, що ми надамо додаткові 2 млрд доларів фінансової і військової допомоги", - сказав Блінкен.

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США намагаються якнайшвидше доставити зброю та амуніцію до лінії фронту в Україні

Блінкен додав, що Сполучені Штати направляють в Україну боєприпаси, бронетехніку, ракети і засоби протиповітряної оборони та забезпечують їх якнайшвидше постачання до лінії фронту,

Зокрема, США "приділяють особливу увагу Patriot та іншим засобам ППО, намагаємося переконатися, що зможемо знайти їх та поставити в Україну".

Більше по темі Комітет Конгресу США підтримав пакет санкцій проти «Росатому» У Міненерго повідомили, що це надзвичайно важливий крок для покарання Росії за факти ядерного тероризму, які вона вчиняє в Україні.

На питання, чи не забороняють США використання власного озброєння Україною для завдання ударів по РФ, Блінкен відповів, що Вашингтон це "не заохочує, але Україна повинна сама вирішувати".

"Це ті рішення, які сама Україна приймає, приймає заради самої себе. Ми ж зробимо все необхідне, щоб Україна отримала все необхідне для перемоги на полі бою", — зауважив держсекретар США.

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Блінкен сподівається на зустріч Зеленського і Байдена в найближчі тижні

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен сподівається на зустріч Президента України Володимира Зеленського і Президента США Джо Байдена в найближчі тижні з метою підписання безпекової угоди.

Про це він заявив на спільному з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою брифінгу в Києві.

Держсекретар додав, що США підтримують Саміт миру, який має пройти у Швейцарії в червні, і хочуть переконатися, що це буде історія успіху, а Вашингтон матиме потужне представництво.

“Я не буду нічого оголошувати щодо цього, хіба що скажу, що ми працюємо і підтримуємо цю дуже важливу ініціативу з тим, щоб вона мала реальні результати”, – зауважив Блінкен.

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Візит Блінкена до Києва 14 травня - що відомо

Під час виступу в Київському політехнічному інституті Блінкен повідомив, що Сполучені Штати Америки хочуть укласти з Україною угоду про безпеку терміном на 10 років, яка буде спрямована на підтримку української безпеки та зміцнення ВПК.

Держсекретар зазначив, якщо Росія або хтось ще нападе на Україну, то США негайно співпрацюватимуть з Україною на найвищому рівні, щоб скоординувати, як країна може відбити загрозу.

За його словами, що двостороння угода зі США також буде спрямована на зміцнення українського ВПК, щоб Україна могла виробляти артилерійські снаряди, засоби ППО та інші критично важливі озброєння.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що НАТО підвищить свою роль у процесі інтеграції України в Північноатлантичний альянс, що в майбутньому призведе до її повноцінного вступу.

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"Коли ми проведемо Вашингтонський саміт у липні, ми зробимо відчутні кроки для підвищення ролі НАТО у створенні стійких, боєздатних українських сил, підтримуючи поточні реформи, які інтегрують Україну в Альянс", - сказав Блінкен.

Він зауважив, що всі ці заходи дадуть змогу забезпечити вступ України до НАТО, а сам процес має бути швидким і гладким. Для цього все одно потрібно буде відповідати умовам вступу, а самі країни-члени НАТО повинні будуть з ним погодитися.

Держсекретар США вважає, що союзники Києва з країн Заходу мають зробити ще один важливий крок - змусити Росію заплатити за відновлення та реконструкцію України.

"Те, що Путін зруйнував, Росія мусить і зобов'язана відновити. Цього потребує міжнародне право. Це те, на що заслуговує український народ. Наш Конгрес дав нам право заарештовувати російські активи у Сполучених Штатах. Ми маємо намір їх використати", - підкреслив Блінкен.

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Також держсекретар США Ентоні Блінкен разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою відвідали ветеранську піцерію Veterano Pizza в центрі Києва.

Фото: Secretary Antony Blinken/X

Ресторан відкрив військовослужбовець, ветеран Леонід Остальцев, який у 2014 році служив на Донбасі у складі 30-ї окремої механізованої бригади. Його бізнес допомагає військовим, зокрема ресторан регулярно доставляє безкоштовну піцу до лікарень, де проходять лікування ветерани.

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Після усіх запланованих зустрічей ввечері 14 травня держсекретар США Ентоні Блінкен виступив в одному з київських барів. Він зіграв на гітарі заспівав пісню Ніла Янга "Rockin' in the Free World". Блінкен піднявся на сцену та сказав, що знає про те, що зараз дуже важкий час для України.

"Ваші солдати, ваші громадяни - особливо на північному сході, в Харкові - дуже страждають. Але вони повинні знати, ви повинні знати, що Сполучені Штати з вами, велика частина світу з вами, і вони борються не лише за вільну Україну, але й за вільний світ. І вільний світ теж з вами", - зазначив держсекретар США.