Philip Morris International (PMI), що є провідною міжнародною тютюновою компанією, відкрила нову фабрику у Львівській області. В будівництво нового виробництва інвестували 30 млн доларів США.

Відомо, що на фабриці працюватиме п'ять виробничих ліній. Першу з них запустили у травні, ще чотири будуть введені в експлуатацію до кінця року. Після цього виробничі потужності фабрики сягнуть 10 млрд штук сигарет на рік і повністю покриє потреби компанії щодо забезпечення українського ринку продукцією.

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На фабриці працюють 100 працівників, релокованих з Харкова

Зараз на підприємстві вже працює близько 100 працівників, які були релоковані з харківської фабрики "Філіп Морріс", ще 150 працівників будуть релоковані до кінця року.

Окрім цього, компанія вже виділила понад 1,3 млн грн на ремонт громадського укриття поблизу фабрики та планує додатково інвестувати 60 млн грн у будівництво власного укриття на території фабрики.

Philip Morris International виділила 400 млн грн на гуманітарні проєкти

Важливим фактом є те, що компанія Philip Morris International (PMI) працює на українському ринку з 1994 р. і за цей час інвестувала в економіку України понад 750 млн доларів США. У 2023 р. ФМУ сплатила в Україні 30,3 млрд грн податків. З початку повномасштабного вторгнення виділила 400 млн грн на гуманітарні проєкти.

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“Попри складні умови ми змогли показати стійкість і фокус на досягненні результатів. Те, що ми запустили фабрику менше ніж за рік, свідчить про нашу беззаперечну впевненість у майбутньому України”, - сказав Макксим Барабаш, генеральний директор компанії.

“Крім того, інвестиції таких компаній, як Філіп Морріс, надзвичайно важливі для покращання іміджу України з метою подальшого залучення міжнародних інвесторів, створення робочих місць та надії на швидке післявоєнне відновлення»”, - додав він.