Варшавський районний суд заочно заарештував на три місяці суддю адміністративного суду Томаша Шмідта, який виїхав до Білорусі і попросив там політичного притулку.

Про це прокурор Національної прокуратури Польщі Артур Казновський, пише Укрінформ з посиланням на PAP.

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Варшавський суд виніс вирок судді-втікачу

“Суд повністю задовольнив клопотання прокуратури про застосування даного заходу (тимчасового арешту - ред.) строком на три місяці”, - сказав Казновський.

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На підставі рішення суду буде видано ордер на арешт особи, а потім буде підготовлено подання про видачу європейського наказу про арешт.

Суддя з Польщі попросив політичний притулок у Білорусі

Суддя воєводського адміністративного суду у Варшаві Томаш Шмидт попросив політичний притулок у Білорусі. Своє рішення він пояснив, зокрема, незгодою щодо курсу Варшави у політиці по відношенню до Білорусі й Росії.

Про це суддя заявив під час пресконференції у Мінську, підписавши під час неї свою заяву про відставку з посади судді, передає Укрінформ із посиланням на Onet.pl.

“Чому я до вас приїхав? Що стосується ситуації в моїй країні, то це вияв протесту проти політики Польщі щодо Білорусі та Росії”, - заявив Шмидт.

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Він зазначив, що просить у Білорусі політичний притулок, зазначаючи, що наразі це неофіційне прохання.

Польський суддя прочитав польською мовою свою заяву про відставку з посади судді, зазначаючи, що “хоче відпочити в Білорусі”.

“Мені хотілося б показати людям європейських країн Білорусь такою, як я її бачу, як іноземець. Це дуже дружня країна”, - заявив польський суддя.