Як зазначив Прокудін, пошкоджені вісім багатоповерхівок, пʼять приватних будинків, медзаклад, дві школи, а також потрощено автівки й господарчу споруду.

«Центр Херсона. Посеред дня три російські авіабомби вдарили по житловому кварталу. Характерно для терористів – атакували людські оселі та цивільну інфраструктуру», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок авіаудару по Херсону пошкоджені, зокрема, вісім багатоповерхівок, медзаклад та дві школи, відомо, що вісімнадцятеро херсонців поранені, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація.

Унаслідок російського обстрілу в Херсоні пошкоджені будинки, автівки. Відомо про 19 поранених, виникла пожежа.

Херсоні рятувальники врятували трьох дітей та жінку з-під завалу, що утворився внаслідок скидання КАБу на центр міста, повідомили ДСНС Херсонській області.

Більше по темі Росія обстріляла Донеччину понад 2200 разів за добу Під ворожим комбінованим вогнем опинилися 7 населених пунктів.

"Ворожа армія серед білого дня атакувала центральну частину Херсона. В одному з будинків було заблоковано людей. Рятувальники врятували трьох дітей та жінку й передали їх медикам", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що через влучання виникло дві пожежі у багатоквартирних будинках за різними адресами, їх вдалося швидко ліквідувати.

Атака на Дніпро - що відомо

У Дніпрі внаслідок російського удару загинули двоє людей, є поранені, пошкоджено інфраструктуру.

"Ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру. Попередньо двоє загиблих", - повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Лисак зазначив, що також у місті є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються

Також голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що у Дніпровському районі Сили ППО збили ворожу ракету.

Атака на Миколаїв - що відомо

Близько 12 години дня російська армія завдала ракетного удару по Миколаєву. Місцева влада повідомляє про два влучання. Також відомо про п'ятьох поранених.

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"У місті пролунав вибух. З'ясовуємо. Будьте в безпечних місцях!" - повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Пізніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що у місті внаслідок обстрілів зафіксовано два "прильоти".

"Вже п’ять постраждалих. Всім медична допомога надана амбулаторно", - написав Кім.