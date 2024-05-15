Унаслідок російського обстрілу в Херсоні пошкоджені будинки, автівки. Відомо про 19 поранених, виникла пожежа.
Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація.
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Атака на Херсон - що відомо
Внаслідок авіаудару по Херсону пошкоджені, зокрема, вісім багатоповерхівок, медзаклад та дві школи, відомо, що вісімнадцятеро херсонців поранені, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Центр Херсона. Посеред дня три російські авіабомби вдарили по житловому кварталу. Характерно для терористів – атакували людські оселі та цивільну інфраструктуру», - йдеться у повідомленні.
Як зазначив Прокудін, пошкоджені вісім багатоповерхівок, пʼять приватних будинків, медзаклад, дві школи, а також потрощено автівки й господарчу споруду.
Херсоні рятувальники врятували трьох дітей та жінку з-під завалу, що утворився внаслідок скидання КАБу на центр міста, повідомили ДСНС Херсонській області.
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"Ворожа армія серед білого дня атакувала центральну частину Херсона. В одному з будинків було заблоковано людей. Рятувальники врятували трьох дітей та жінку й передали їх медикам", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що через влучання виникло дві пожежі у багатоквартирних будинках за різними адресами, їх вдалося швидко ліквідувати.
Атака на Дніпро - що відомо
У Дніпрі внаслідок російського удару загинули двоє людей, є поранені, пошкоджено інфраструктуру.
"Ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру. Попередньо двоє загиблих", - повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Лисак зазначив, що також у місті є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються
Також голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що у Дніпровському районі Сили ППО збили ворожу ракету.
Атака на Миколаїв - що відомо
Близько 12 години дня російська армія завдала ракетного удару по Миколаєву. Місцева влада повідомляє про два влучання. Також відомо про п'ятьох поранених.
"У місті пролунав вибух. З'ясовуємо. Будьте в безпечних місцях!" - повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
Пізніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що у місті внаслідок обстрілів зафіксовано два "прильоти".
"Вже п’ять постраждалих. Всім медична допомога надана амбулаторно", - написав Кім.
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