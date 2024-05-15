Після засідання уряду у місті Гандлова у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли. Його доставили в лікарню.
Про це повідомляє Aktuality.
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У Словаччині скоїли замах на прем'єр-міністра
Речник міністра внутрішніх справ Словаччини Матей Нойманн підтвердив, що на Фіцо скоїли замах.
Видання Aktuality зазначає, що пораненого Фіцо вертольотом доставили до лікарні.
Водночас Denník N повідомляє, що серія пострілів пролунала перед будинком культури, де проходило засідання уряду, коли прем'єр вийшов до людей.
Журналіст Denník N не бачив інциденту, однак був поруч та чув кілька пострілів. Потім він побачив, як охоронці підняли очільника словацького уряду з землі, посадили в машину та відвезли.
Свідки зазначають, що Фіцо підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.
Поліція затримала ймовірного нападника. Присутніх у будинку культури евакуювали. Охорона подбала про безпеку інших членів уряду.
ЗМІ пишуть, що Фіцо був поранений у ногу і руку. Інші журналісти вказують, що його стан дуже важкий. Джерела одного з видань Словаччини повідомляють, що загрози життю Фіцо немає. Наразі його везуть у лікарню в Банська-Бістріце. Він перебуває в небезпечному для життя стані.
"Наразі його везуть на гелікоптері в Банська-Бістріцу, оскільки до Братислави добиратися буде занадто довго через необхідність термінового втручання. Наступні кілька годин будуть вирішальними", - йдеться в заяві на акаунті Фіцо.
Реакція світу
Президент України Володимир Зеленський засудив замах на прем'р-міністра Словаччини.
"Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства проти очільника уряду нашої сусідньої країни-партнера. Слід докласти всіх зусиль, щоб насильство не стало нормою в будь-якій країні, формі чи сфері", - зазначив Зеленський.
Президент України висловив сподівання, що Роберт Фіцо швидко одужає та солідарність із народом Словаччини.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала: «Я рішуче засуджую цю підлу атаку проти прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Таким актам насильства немає місця в нашому суспільстві, вони підривають демократію, яка є нашим найбільш цінним спільним благом. Мої думки з прем’єр-міністром Фіцо та з його родиною».
Президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив, що ніщо не може виправдати цей напад. «Я шокований новинами про напад на прем’єр-міністра Словаччини Фіцо після зустрічі кабінету у місті Гандлова. Ніщо й ніколи не може виправдати насильство або такі атаки. Мої думки – з прем'єр-міністром та з його родиною», - написав він.
Очільниця Європарламенту Роберта Мецола засудила напад на Фіцо. «Шокована жахливим нападом на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у Гандлові. Від імені Європейського парламенту засуджую цей акт насильства. Мої думки з ним та з його (Фіцо - ред.) родиною у цей дуже важкий момент», - написала вона.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг "шокований та обурений" нападом на Фіцо. "Бажаю йому сил для якнайшвидшого одужання. Мої думки з Робертом Фіцо, його близькими та народом Словаччини", - написав генсек Альянсу.
Канцлер Австрії Карл Негаммер також засудив замах на прем’єр-міністра Словаччини.
"Замах на життя мого словацького колеги Роберта Фіцо глибоко шокував мене. Ми розмовляли по телефону лише кілька днів тому і інтенсивно обговорювали безпекові питання. Я бажаю йому якнайшвидшого і повного одужання!“ - заявив Негаммер.
Він наголосив на недопустимості того, "щоб ненависть і насильство укорінилися в наших демократіях", і закликав боротися проти цього з усією рішучістю.
“Шокуюча новина зі Словаччини. Роберте, мої думки з тобою в цю дуже важку хвилину”,- написав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Очільник МЗС Радослав Сікорський у дописі висловив сподівання на "одужання пана прем’єр-міністра і з’ясування усіх обставин цієї жахливої події”.
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