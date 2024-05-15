Після засідання уряду у місті Гандлова у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли. Його доставили в лікарню.

Про це повідомляє Aktuality.

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У Словаччині скоїли замах на прем'єр-міністра

Речник міністра внутрішніх справ Словаччини Матей Нойманн підтвердив, що на Фіцо скоїли замах.

Видання Aktuality зазначає, що пораненого Фіцо вертольотом доставили до лікарні.

Водночас Denník N повідомляє, що серія пострілів пролунала перед будинком культури, де проходило засідання уряду, коли прем'єр вийшов до людей.

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Журналіст Denník N не бачив інциденту, однак був поруч та чув кілька пострілів. Потім він побачив, як охоронці підняли очільника словацького уряду з землі, посадили в машину та відвезли.

Свідки зазначають, що Фіцо підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

Поліція затримала ймовірного нападника. Присутніх у будинку культури евакуювали. Охорона подбала про безпеку інших членів уряду.

ЗМІ пишуть, що Фіцо був поранений у ногу і руку. Інші журналісти вказують, що його стан дуже важкий. Джерела одного з видань Словаччини повідомляють, що загрози життю Фіцо немає. Наразі його везуть у лікарню в Банська-Бістріце. Він перебуває в небезпечному для життя стані.

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"Наразі його везуть на гелікоптері в Банська-Бістріцу, оскільки до Братислави добиратися буде занадто довго через необхідність термінового втручання. Наступні кілька годин будуть вирішальними", - йдеться в заяві на акаунті Фіцо.