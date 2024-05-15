В Білому Домі розмірковують над можливістю замороження війни між Україною та Росією за “корейський сценарієм”, пише NYT з посиланням на американських чиновників.

Як зазначили співрозмовники, бої, які тривають зараз, схожі на ті, що були 18 місяців тому, і цілком ймовірно, що вони залишаться таким же ще через 18 місяців.

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Як пишуть журналісти NYT, “наступні кілька місяців можуть виявитися вирішальними, оскільки в якийсь момент обидві сторони можуть нарешті перейти до переговорного припинення вогню, перемир'я, подібного до того, яке поклало край активним бойовим діям у Кореї в 1953 році, або просто до замороженого конфлікту”.

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В Білому Домі побоюються, що так само, як Сполучені Штати винесли ключові уроки з війни - про технології, які працюють, і ті, які не працюють, - так само і Путін.

Більше по темі Комітет Конгресу США підтримав пакет санкцій проти «Росатому» У Міненерго повідомили, що це надзвичайно важливий крок для покарання Росії за факти ядерного тероризму, які вона вчиняє в Україні.

Найбільше занепокоєння Вашингтона викликає те, що Москва замінює зброю, знищену за перші 27 місяців війни, і відновлює свої позиції.

15 травня президент Росії Владімір Путін в інтерв'ю китайському інформаційному агентству Сіньхуа заявив про готовність Росії вести мирні переговори з Україною, але з урахуванням інтересів РФ.

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“Ми хочемо всеосяжного, стійкого і справедливого врегулювання цього конфлікту мирними засобами. І відкриті до діалогу щодо України, але це мають бути переговори, що враховують інтереси всіх залучених у цей конфлікт країн, зокрема й наші інтереси”, - сказав Путін.

За словами голови Кремля, основною причиною є те, що західні країни не можуть надати надійні гарантії безпеки, оскільки вони надають перевагу не міжнародному праву, а нібито власним порядкам і правилам.