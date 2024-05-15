З тимчасово окупованої території Запоріжжя вдалося повернути 17-річного хлопця - сироту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Україна повернула юнака з окупованої території Запоріжжя

«З тимчасово окупованої території вдалося повернути 17-річного хлопця. Денис дуже хотів і встиг до повноліття виїхати з ТОТ. Його поверненню на підконтрольну уряду України територію сприяли Мінреінтеграції спільно з громадською спілкою «Українська мережа за права дитини», - йдеться в повідомленні.

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У міністерстві зазначають, що хлопець – сирота, і від початку повномасштабного вторгнення він проживав на ТОТ Запорізької області під наглядом сусідки й весь час шукав можливості виїхати з окупації.

У відомстві інформують, що рідна тітка Дениса звернулася на гарячу лінію Мінреінтеграції із проханням допомогти вивезти племінника з окупованого міста. Хлопець перебуватиме під її опікою.

У Мінреінтеграції додають, що українська мережа за права дитини надасть хлопцеві соціально-психологічну допомогу та забезпечить речами першої потреби.

«Вже незабаром Денис відправиться до реабілітаційного табору у Трускавці. Там спеціалісти допоможуть йому не лише відновитися психологічно, а й корисно та цікаво провести час у колі однолітків», - зазначають у дописі.

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У міністерстві нагадують, що повідомити про факт незаконного переміщення дітей на ТОТ або територію РФ можна профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за номером: (050) 562-03-13.

Також доступні гарячі лінії: Мінреінтеграції – 15-48 або Національного інформаційного бюро – 16-48.

З окупації вдалося повернути ще шістьох дітей

На підконтрольну Україні ітериторію вдалося повернути шістьох дітей з окупованої частини Херсонської області. Дівчинку та п'ятьох хлопчиків врятували від російських таборів у віці від 5 до 12 років.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через загрозу відправлення дітей на так зване «оздоровлення» батьки наважилися виїхати з окупації. Адже були випадки, коли дітей забирали й не повертали додому.Над їх поверненням працювала організація “Save Ukraine”. Це була надскладна місія порятунку із затримками на блокпостах та залякуваннями", - зазначив Прокудін.

На щастя, нині всі діти у безпеці. З ними працюють медики та психологи.

Очільник ОВА додав, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 84 дитини із Херсонської області.