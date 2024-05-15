Службовці СБУ у Вінниці затримали рецидивіста, який працював на російську приватну військову компанію «Вагнер», збираючи інформацію про місця базування Сил оборони на території двох областей.

Про це повідомляє СБУ.

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СБУ викрила агента російської військової компанії «Вагнер»

"За вказівкою ворожого угруповання він (затриманий - ред.) збирав інформацію про місця базування Сил оборони на території Вінницької та Черкаської областей. Крім того зловмисник «звітував» окупантам про наслідки ракетно-дронових ударів по центральній частині України. Для збору розвідувальних відомостей він намагався створити власну мережу інформаторів, які мали «розосередитись» по різних районах двох областей", - зазначають в українській спецслужбі.

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За її інформацією, для пошуку і вербування "однодумців" фігурант використовував особисті зв’язки у кримінальних колах. Потенційним "кандидатам" він обіцяв грошову винагороду, яку планував отримувати від російської ПВК.

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Служба безпеки завчасно викрила агента «вагнерівців». За даними слідства, це колишній військовослужбовець, який мав судимість за дезертирство та участь у бойових діях проти сил АТО у 2014 році на сході України. Після виходу на волю він оселився в Умані, а згодом переїхав до Вінницької області.

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Наприкінці 2023 року на чоловіка дистанційно вийшов його знайомий – представник групи «Вагнер» і залучив до співпраці на користь РФ.

Під час обшуку в помешканні затриманого виявлено мобільний телефон, з якого він комунікував з окупантами через месенджер.