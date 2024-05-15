Службовці СБУ у Вінниці затримали рецидивіста, який працював на російську приватну військову компанію «Вагнер», збираючи інформацію про місця базування Сил оборони на території двох областей.
Про це повідомляє СБУ.
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СБУ викрила агента російської військової компанії «Вагнер»
"За вказівкою ворожого угруповання він (затриманий - ред.) збирав інформацію про місця базування Сил оборони на території Вінницької та Черкаської областей. Крім того зловмисник «звітував» окупантам про наслідки ракетно-дронових ударів по центральній частині України. Для збору розвідувальних відомостей він намагався створити власну мережу інформаторів, які мали «розосередитись» по різних районах двох областей", - зазначають в українській спецслужбі.
За її інформацією, для пошуку і вербування "однодумців" фігурант використовував особисті зв’язки у кримінальних колах. Потенційним "кандидатам" він обіцяв грошову винагороду, яку планував отримувати від російської ПВК.
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Служба безпеки завчасно викрила агента «вагнерівців». За даними слідства, це колишній військовослужбовець, який мав судимість за дезертирство та участь у бойових діях проти сил АТО у 2014 році на сході України. Після виходу на волю він оселився в Умані, а згодом переїхав до Вінницької області.
Наприкінці 2023 року на чоловіка дистанційно вийшов його знайомий – представник групи «Вагнер» і залучив до співпраці на користь РФ.
Під час обшуку в помешканні затриманого виявлено мобільний телефон, з якого він комунікував з окупантами через месенджер.
Офіс генпрокурора повідомляє, що у липні 2023 року фігурант підшукав вінничанина та схилив його до співпраці з представниками РФ. Він проінструктував про умови і порядок співпраці – перехід на бік ворога у разі окупації територій України, а також повідомив його позивний.
Крім того, впродовж вересня 2023 року – квітня 2024 року підозрюваний особисто спостерігав, вивідував інформацію у жителів Вінниччини, систематично збирав відомості про військову інфраструктуру регіону: маршрути і час перевезення боєприпасів, місця їх зберігання, результати обстрілів та актуальні відомості про особливості функціонування військових об'єктів.
На початку жовтня 2023 року він через заборонену в Україні соцмережу переслав своєму братові – курсанту військового навчального закладу в РФ – детальні відомості про обстріл об'єкта військової інфраструктури в Умані Черкаської області з відповідними фотознімками і просив передати ці матеріали адміністраторам пропагандистських Телеграм-каналів.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
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