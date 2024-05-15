В Україні на сьогодні зафіксовано 292 факти сексуального насильства, вчиненого окупантами під час повномасштабної війни.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець за результатами виступу на заході спецдоповідачки ООН Еліс Едвардс на тему сексуальних катувань під час збройних конфліктів.

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Найбільше випадків насильства зафіксовано у Херсонській, Донецькій, Київській і Харківській областях

«Наразі зафіксовано 292 факти сексуального насильства внаслідок збройного конфлікту. Найбільше злочинів окупанти вчинили у Херсонській, Донецькій, Київській і Харківській областях», - зазначив омбудсмен.

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Лубінець заявив, що російські солдати не зважають ні на вік, ні на стать - вчиняють сексуальне насильство проти українських дітей, жінок, чоловіків.

«Наголосив, що наш пріоритет – допомога людині, а також співпраця з відповідними органами задля фіксування воєнних злочинів та збору доказів за міжнародними стандартами. Для України важливо, аби дії злочинця були доведені та покарані», - заявив Лубінець.

За його словами, спецдоповідачка ООН заявила про свою готовність сприяти у розслідуванні випадків сексуальних тортур та насильства через збройну агресію РФ.

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«Запевнив спецдоповідачку, що ми готові і надалі співпрацювати та підтримати її візит до України для збору необхідних відомостей. Ми маємо робити все, щоб захистити й полегшити страждання тих, для кого ця війна змінила життя на «до» і «після», - наголосив омбудсмен.

Майже 2000 дітей постражали через повномасштабне вторгнення Росії

546 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ, ще 1341 дістали поранення.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора в Телеграм.

"Більше ніж 1887 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 15 травня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 546 дітей загинули та понад 1341 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.