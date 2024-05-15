Міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що якщо країни-члени НАТО дійдуть згоди щодо відправки свого військового персоналу до України, то уряд Швеції розгляне питання.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Breaking Defense.

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Швеції розгляне ідею відправки своїх військових до України за деяких умов

Міністр оборони Швеції заявив, що його країна не планує надсилати особовий склад в Україну, але залишив відкритим розгляд такого варіанту, якщо це запропонують союзники скандинавської країни в НАТО.

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"Наскільки я розумію, не було єдиної позиції серед країн, які зустрічалися на паризькому саміті на початку цього року. Немає жодної конкретної пропозиції щодо цього тут і зараз. Якщо з’явиться конкретна пропозиція, ми можемо розглянути її", – сказав Йонсон журналістам.

Литва готова відправити своїх військових в Україну

Литовський уряд готовий відправити власні війська до України з метою навчання.

"Інгріда Шимоніте повідомила FT, що вона має дозвіл парламенту на відправку військових в Україну з навчальною метою, про що її уряд уже заявляв, але Київ поки не просив про це", - повідомляється в публікації.

Як зазначила Шимоніте, якби Литва думала лише про реакцію Росії, то не могла би нічого відправляти. Кожного другого тижня всі чують, що комусь погрожують ядерним бомбардуванням.

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Росія посилює атаки на українську інфраструктуру, електростанції, школи та лікарні, аби спричинити нову хвилю біженців, вважає вона.

«Ми не будемо організовувати депортацію чи шукати українських чоловіків у країні, тому що це було би незаконно», - наголосила Шимоніте, спираючись на те, що ЄС гарантував захист до березня 2025 року.