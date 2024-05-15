За цей день нашим Силам оборони та безпеки вдалося частково стабілізувати ситуацію.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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Зеленський зазначив, що на Харківщині тривають бої

За його словами, у Вовчанську тривають захисні дії ЗСУ. Також президент повідомив, що за цей день Силам оборони та безпеки України вдалося частково стабілізувати ситуацію.

"Окупанта, який зайшов у Харківську область, усіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота досить точно працюють. Дякую кожному і кожній, хто зараз на позиціях", - сказав президент.

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Також Зеленський побажав якнайшвидшого одужання Прем’єр-міністру Словаччини, на якого сьогодні скоїли напад після засідання уряду.

Зеленський скасував візит до Іспанії через наступ Росії на півночі України

Президент України Володимир Зеленський скасував свій візит до Мадрида, запланований на п’ятницю (17 травня), повідомляє Euractiv, посилаючись на джерела при королівському дворі Іспанії.

Більше по темі Росіяни хочуть захопити Часів Яр і Вовчанськ, - ISW Аналітики пишуть, що росіяни готуються до другого етапу наступу на півночі Харківщини.

Відомо, що під час візиту Зеленський мав зустрітися з королем Феліпе VI, а потім пообідати в Королівському палаці.

У Палаці Сарсуела не пояснили причини скасування візиту, який мав стати першим державним візитом Зеленського до Іспанії, під час якого він також мав зустрітися з прем’єр-міністром Педро Санчесом для підписання безпекової угоди.

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Дипломатичні джерела повідомляють, що візит президента України, який також мав відвідати Португалію, був скасований через складну ситуацію, в якій опинилася його країна через новий російський наступ.

Уряд Іспанії офіційно не оголошував візит, хоча в понеділок джерела в уряді визнали, що підготовка триває. Міністерство закордонних справ у Мадриді та його очільник Хосе Мануель Альбарес ухилилися від підтвердження візиту Зеленського.

Новий наступ РФ на Харківщині - що варто знати

Минулого тижня Росія розпочала новий наступ на Харківщині силами нового угруповання військ. Основна мета нової хвилі атак - розсередження уваги й ресурсів ЗСУ на фронті.

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Ситуація в Харківській області почала стабілізуватися в ніч проти 14 травня, коли в цьому районі були розгорнуті додаткові українські підрозділи, які почали відбивати новий наступ Росії.