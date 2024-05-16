Російська заява від міноборони про захоплення села Роботине в Запорізькій області виявилася передчасно створеним фейком.

Про це пише NV, цитуючи речника Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука під час телемарафону.

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"Попри численні штурми ворог не досяг успіху і втрат наших позицій не відбулося… Що стосується Роботиного - ця інформація не відповідає дійсності", - пояснив Плетенчук.

За словами речника, росіяни можуть заходити у межі села, знімати короткі відео зі встановленням свого прапора, після чого вони "героїчно" гинуть.

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Сили оборони дізналися про те, що інформація щодо "захоплення" Роботиного буде оприлюднена 15 травня, за кілька днів до цього від полоненого окупанта, додав Плетенчук.

Росія завдала 260 ударів за останню добу

Два чоловіки та жінка постраждали під час ворожого удару по Василівському району.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

За його словами, впродовж останньої доби окупанти 260 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів.

Внаслідок атаки надійшло 5 повідомлень про руйнування. Ворог застосував 121 БпЛА різної модифікації, а також вів обстріли з РСЗВ та артилерії.

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Росія обстріляла Запоріжжя понад 1000 разів

Нагадаємо, що за останні три дні російські війська завдали близько 1129 комбінованих ударів по Запорізькій області.

За цей час надійшли 13 повідомлень про руйнування житла.

Про це Іван Федоров також повідомляв у Телеграм.

Удари здійснювалися за допомогою артилерії, РСЗВ та БпЛА різних типів.