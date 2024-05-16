Бюджетний запит Міністерства оборони США (DoD) на 2025 рік, який був поданий до Конгресу наприкінці березня, містить план щодо відмови американських ВПС від близько 250 літаків із прогнозованою економією понад 2 млрд доларів.

У відповідь на це Комітет Палати представників Конгресу США у справах збройних сил розробив власний план відповідно до Закону про дозвіл на національну оборону (NDAA) 2025 року, який був опублікований у понеділок, 13 травня. Комітет повідомляє, що цей план базується на його власній оцінці майбутніх оборонних потреб країни. Хоча пункти плану, які стосуються військової авіації, йдуть врозріз із деяким запитами Пентагону, план може посприяти передачі Україні додаткової кількості літаків, знятих із експлуатації у ВПС США, що, свою чергою, дуже допомогло би збільшити оборонні можливості України у її війні з Росією.

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Веб-сайт Defence News, який висвітлює сферу оборони й безпеки США, повідомив, що керівництво американських ВПС планувало зняти з експлуатації 32 винищувачі F-22 Raptor, обслуговування яких, на думку командувачів, стало нерентабельним, а також скоротити закупівлі багатоцільових ударних винищувачів F-15EX Eagle II. Але у законі NDAA пропонується скасувати ці рішення, а подібні заходи пропонувалися щодо літаків F-22 у бюджетному плані Міністерства оборони на 2023 рік. Співробітник Конгресу пояснив, що це рішення було прийняте тому, що Комітет вважає Raptor «… найкращим реактивним винищувачем для панування в повітрі, який існує у світі на сьогодні».

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Закон NDAA пропонує повернути до бюджету додаткові 271 млн доларів на закупівлю 24 F-15EX у 2026 році, оскільки законодавці вважають життєво важливим для виробника Boeing забезпечувати виробництво вдосконаленого винищувача четвертого покоління.

NDAA також відкладає плани зняття з озброєння літаків 26 F-15E Strike Eagle, доки ВПС не нададуть пояснень щодо того, як вони виконуватимуть свої глобальні оперативні зобов’язання. У Пентагоні вважають, що кошти, заощаджені завдяки зняттю з експлуатації вказаної кількості літаків, допоможуть профінансувати модернізацію літаків, які залишаться на озброєнні, шляхом заміни застарілих двигунів Pratt і Whitney на більш сучасні. Той самий співробітник Конгресу сказав, що F-15E відіграватимуть важливу роль у разі конфронтації з Китаєм.

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Потенційно більший інтерес для України становлять інші списання, запропоновані ВПС і затверджені в NDAA, які стосуються 11 багатоцільових винищувачів F-16 C/D, 56 штурмовиків A-10 Warthog і 65 винищувачів F-15C/ D Eagle, призначених для забезпечення переваги в повітрі.

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Керівництво американських ВПС вважає штурмовик А-10 надто вразливим і через це невідповідним сучасним стратегіям забезпечення протиповітряної оборони на полі бою, тому планувало зняти ці літаки з озброєння до 2029 року. Конгрес кілька років заперечував проти цього, але тепер, здається, погоджується з аргументами Міністерства оборони.

Деякі експерти, зокрема Люк Коффі, старший науковий співробітник Інституту Гудзона, пояснили на веб-сайті Defense One, що A-10 все ще може бути ефективним проти російських військ, яким дедалі більше доводиться покладатися на системи озброєння радянських часів. Саме проти цих видів зброї й були розроблені A-10 і можуть ефективно протистояти їм, звичайно, за умови належної підтримки винищувачами F-16 та іншими сучасними видами західної зброї.

Можливість передачі А-10 Україні вперше обговорювалася незабаром після початку повномасштабного російського вторгнення і потім кілька разів це обговорення поновлювалось. У квітні цього року держсекретар у справах ВПС Френк Кендалл повідомив Комітету Палати представників у справах збройних сил, що «Україна не виявила особливого інтересу [до A-10]. Я думаю, що вони справедливо зосереджені на своїй здатності оборонятись».

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Хоча A-10 є ефективним літаком близької повітряної підтримки, оснащеним 30-міліметровою протитанковою гарматою Гатлінга, і ВПС США, і українське військове керівництво вважають його дуже вразливим до зенітних ракет С-300 і С-400, які наразі активно використовують російські збройні сили.

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Давно заявлена Україною потреба у F-16 набула ще більшої гостроти з появою керованих авіабомб великої дальності, які росіяни все частіше запускають з військових літаків за межами радіусу дії більшості засобів ППО, які має Україна.

Наразі коаліція F-16, сформована країнами НАТО на чолі з Данією та Нідерландами, зобов’язалася відправити в Україну близько 45 таких винищувачів. Цього достатньо для формування трьох невеликих ескадрилій, і поява в Україні перших F-16 очікується не пізніше кінця літа. Якщо США додадуть ще 11 своїх F-16 C/D до цього авіапарку, це значно підвищить потенційний вплив цих літаків на боєздатність України.

Хоча Сполучені Штати врешті-решт дали дозвіл на передачу F-16 Україні від союзників по НАТО, вони досі не пропонували Києву власних винищувачів і відмовлялися надавати Україні зброю більшого радіусу дії, яка могла би завдавати ударів по території Росії. З наданням зброї більшої дальності, такої як версія M39A1 армійської тактичної ракетної системи (ATACMS) MGM-140 з радіусом дії 300 кілометрів, ситуація може суттєво змінитися, і це може спонукати США передати Києву певну кількість своїх F-16.