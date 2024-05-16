Британським політикам, чиновникам та іншим особам під високим ризиком запропонують підтримку й захистит від хакерських атак з боку іноземних шпигунів перед виборами, запланованими на кінець цього року.

Про це пише Reuters, цитуючи директора з питань національної стійкості та майбутніх технологій Національного центру кібербезпеки Великої Британії Джонатона Елісона.

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"Особи, які відіграють важливу роль у нашій демократії, є привабливою мішенню для кіберакторів, які прагнуть порушити чи іншим чином підірвати наше відкрите та вільне суспільство", - пояснив Еллісон.

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Російські хакери атакували британські установи

Як зазначає видання, Прем'єр-міністр Ріші Сунак і керівники служби безпеки попередили, що російська розвідка та групи, пов'язані з китайською державою, намагалися атакувати британські установи та окремих осіб, у тому числі законодавців.

У грудні міністерство закордонних справ Британії наклало санкції на двох російських хакерів, які працювали на Федеральну службу безпеки Росії (ФСБ), атакуючи особисті скриньки електронної пошти політиків, журналістів та інші групи.

За даними Reuters, Національний центр кібербезпеки Британії, який є частиною британського розвідувального агентства GCHQ, заявив, що за його оцінками, облікові записи кандидатів на виборах і офіційних осіб "можуть бути привабливими цілями для кіберакторів, які прагнуть здійснювати шпигунські операції".

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"Саме тому NCSC посилив нашу підтримку людей під високим ризиком стати мішенями в Інтернеті, щоб забезпечити кращий захист їхніх облікових записів і пристроїв від атак", - пояснив Джонатон Елісон.

Кібератаки на Німеччину з боку Росії зросли майже на третину

Кількість кібератак, здійснених минулого року на Німеччину з-за кордону зросла на 28 відсотків з 2020 року.

Про це повідомляв Укрінформ, цитуючи міністра внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер під час презентації звіту про ситуацію з кіберзлочинністю за 2023 рік.

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За словами Фезер, рівень загроз у сфері кібербезпеки залишається високим, тому Німеччина має діяти рішуче – на національному та міжнародному рівнях. Країна не дозволить залякування від російському режиму.

"Ми будемо продовжувати робити все для захисту нашої демократії від подібних російських кібероперацій. І ми будемо продовжувати масивно підтримувати Україну", - запевнила міністр.