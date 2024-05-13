Кількість кібератак, здійснених минулого року на Німеччину з-за кордону або «з невідомого місця» зросла на 28 відсотків з 2020 року.

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи міністра внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер під час презентації звіту про ситуацію з кіберзлочинністю за 2023 рік.

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"Ситуація із загрозою у сфері кібербезпеки залишається високою, тому ми діємо так рішуче – на національному та міжнародному рівнях. Хочу ще раз підкреслити: ми не дозволимо російському режиму нас залякати. Ми будемо продовжувати робити все для захисту нашої демократії проти подібних російських кібероперацій. І ми будемо продовжувати масивно підтримувати Україну", - наголосила Фезер.

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Як зазначила міністр внутрішніх справ ФРН, кількість злочинів, скоєних з-за кордоном, перевищує кількість подібних внутрішніх злочинів, які навпаки мають тенденцію до зменшення, хоча залишаються на досить високому рівні - 134 407 випадків у 2023 році - порівняно з попереднім роком. 82 відсотки з цих випадків - випадки комп'ютерного шахрайства.

Про це сказав голова Федерального управління кримінальної поліції Гольгер Мюнх.

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Російські хакери атакували українські телеканали

9 травня російські хакери втрутилися в супутниковий ефір каналів груп StarLight Media та "Інтер" і замість запланованих телепередач запустили трансляцію параду на Красній площі в Москві.

Про це повідомляв Детектор медіа.

У повідомленні йшлося, що про хакерську атаку свідчили відео у низці телеграм-каналів. Цю ж інформацію згодом підтвердили в Національній раді з питань телебачення та радіомовлення.

Міський сайт Гельсінкі опинився під атакою хакерів

Нагадаємо, що раніше, 6 травня, сайт міста Гельсінкі зазнав кібератаки.

Про це повідомляло виданя Yle.

Атака унеможливила доступ до сайту міста Гельсінкі зранку того дня. Міська влада вжила відповідних заходів, і ситуація перебуває під контролем.