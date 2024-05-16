Як повідомляють джерела Astra, спочатку атаку було здійснено на військовий аеродром "Бельбек" у Севастополі. Тоді були знищені два ворожих винущувача. Окрім цього, згорів склад паливно-мастильних матеріалів. Постраждали 11 російських військовослужбовців.

У ніч проти 15 травня внаслідок українського ракетного удару по тимчасово окупованому Криму було знищено російський ЗРК-С-400, два винищувачі МіГ-31, а також склад паливно-мастильних матеріалів, пише російський Телеграм-канал Astra. Окрім цього, відомо про двох загиблих російських військовослужбовців і ще 14 постраждахих.

Знищено ЗРК-С-400, 2 літаки МіГ-31 і склад паливно-мастильних матеріалів на військовому аеродромі "Бельбек" у Криму

Трохи пізніше, ближче до ранку 15 травня ракета вдарила по ЗРК С-400 "Тріумф" уже в районі села Вишневе. Після атаки ЗРК загорівся. Двоє військовослужбовців загинули, ще двоє дістали поранення.

Втім, натепер Сили оборони та безпеки України офіційно не коментували цю атаку на Крим. Kyiv Post звернувся по коментар, але на час публікації не отримав відповіді.

У середу призначений Москвою "мер" Севастополя Міхаїл Развозжаєв заявив, що під час нібито невдалих ударів були використані ракети ATACMS американського виробництва. Російські чиновники стверджували, що всі ракети ATACMS були перехоплені російською протиповітряною обороною, але деякі з цих високоточних американських ракет розкидали касетні боєприпаси, тож влада закликала населення не торкатися них.

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Платформа військового аналізу OSINTechnical написала: "На основі даних FIRMS, Україна провела успішний удар вночі по російській авіабазі Бельбек. Кілька [супутникових] проходів показують масивну пожежу, що охоплює південну лінію польотів, ймовірно, спричинену горінням палива або боєприпасів".

Нічна атака на Бельбек 16 травня - що відомо

Окрім цього, минулої ночі ЗСУ атакували головний артилерійський склад військового аеродрому Бельбек.

Удар призвів до тривалої детонації основного складу ракет та артилерійського озброєння, що спричинило значну шкоду аеродромній інфраструктурі.

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На складі зберігалася більша частина бомб і ракет для винищувачів-бомбардувальників Су-27, Су-30 і МіГ-31, які атакували українські міста та інфраструктуру. Вторинні вибухи спричинили подальші руйнування на всій території аеродрому.

За даними Міністерства оборони Росії, рано вранці 16 травня безпілотники і ракети були перехоплені над чотирма російськими регіонами, причому додаткові атаки були спрямовані на Крим.