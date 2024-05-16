Російські пропагандисти розповсюджують фейки про нібито відсутність фортифікаційних споруд на Харківщині, що робить цей регіон та обласний центр "легкою здобиччю" для амрії РФ.

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи радника керівника Офісу Президента Сергія Лещенка під час брифінгу.

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Він впевнений, що заяви про відсутність фортифікаційних споруд на Харківщині є маніпулятивними.

"Вони намагаються посилити цей наратив вкидом про те, що начебто фортифікаційні споруди відсутні через корумпованість, і ці споруди стали приводом для збагачення українських чиновників. Про це повідомляє безліч російських Телеграм-каналів та інших медіа. Цей вкид має під собою дуже зрозумілу мету. По-перше, посіяти паніку, по-друге, розсварити українське військове керівництво з місцевими адміністраціями, з українською політичною владою, а також посіяти зневіру щодо спроможності України обороняти свою територію в очах західних партнерів", – пояснив Лещенко.

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За його словами, спроби перекласти відповідальність за напад на Фіцо на Україну є частиною класичної російської ІПСО, що не має нічого спільного з правдою.

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"Водночас російська пропаганда намагається здійснити традиційний для себе фінт – покласти на Україну відповідальність за дії, які не мають нічого спільного з Україною, а часом є справою рук самих росіян. Цього разу щойно з’явилася інформація про напад на словацького прем’єр-міністра Фіцо, як вони почали звинувачувати у цьому Україну, причому під абсолютно надуманими, фейковими приводами, не маючи на це жодних підстав і жодних доказів", – наголосив Лещенко.

Радник керівника Офісу Президента також додав, що заяви колаборанта Пушиліна, який стверджує, що «звільнення «російських» міст» є «відновленням історичної справедливості», є ознакою продовження Росією агресивних дій і здійснень подальших атак на українські міста.