Арсенал ЗСУ поповнився 18 новими зразками озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони в Телеграм.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"За минулий тиждень Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську ще 18 зразків озброєння та військової техніки. Окрім того, пройшли кодифікацію, тобто введені у військову експлуатацію, ще 24 ОВТ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає Міноборони, за перші три місяці цього року Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську понад 80 зразків ОВТ вітчизняного виробництва.

Advertisement

Сили оборони отримали 2 000 українських засобів РЕБ

Нагадаємо, що у квітні Україна закупила та передала Силам оборони дві тисячі засобів радіоелектронної боротьби вітчизняного виробництва.

Про це повідомляла пресслужба Мінцифри.

Як йшлося в повідомленні, більшу частину РЕБ Генштаб розподілив і передав Силам оборони на найгарячіші ділянки фронту, щоб військові використовували їх для захисту техніки, транспорту, штурмових підрозділів і передових позицій.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, українські РЕБ ближньої дії захищають від ворожих дронів бронетехніку, автотранспорт, автомобілі евакуації та логістики та особовий склад.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній ЗСУ знищили винищувачі, ракетний комплекс та склад пального під час атаки на аеродром Бельбек у середу
Далі » Гетманцев назвав дві причини збільшення кількості нових ФОПів