Арсенал ЗСУ поповнився 18 новими зразками озброєння та військової техніки.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони в Телеграм.
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"За минулий тиждень Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську ще 18 зразків озброєння та військової техніки. Окрім того, пройшли кодифікацію, тобто введені у військову експлуатацію, ще 24 ОВТ", - йдеться в повідомленні.
Як зазначає Міноборони, за перші три місяці цього року Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську понад 80 зразків ОВТ вітчизняного виробництва.
Сили оборони отримали 2 000 українських засобів РЕБ
Нагадаємо, що у квітні Україна закупила та передала Силам оборони дві тисячі засобів радіоелектронної боротьби вітчизняного виробництва.
Про це повідомляла пресслужба Мінцифри.
Як йшлося в повідомленні, більшу частину РЕБ Генштаб розподілив і передав Силам оборони на найгарячіші ділянки фронту, щоб військові використовували їх для захисту техніки, транспорту, штурмових підрозділів і передових позицій.
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, українські РЕБ ближньої дії захищають від ворожих дронів бронетехніку, автотранспорт, автомобілі евакуації та логістики та особовий склад.
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