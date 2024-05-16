Арсенал ЗСУ поповнився 18 новими зразками озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони в Телеграм.

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"За минулий тиждень Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську ще 18 зразків озброєння та військової техніки. Окрім того, пройшли кодифікацію, тобто введені у військову експлуатацію, ще 24 ОВТ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає Міноборони, за перші три місяці цього року Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську понад 80 зразків ОВТ вітчизняного виробництва.