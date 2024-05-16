Українська економіка залишається стійкою після двох років повномасштабного вторгення Росії. Вже цього року може відбутись економічне зростання на 3%.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

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В Україні може відбутись економічне зростання

«Попри атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, цілком ймовірно, що у 2024 році Україна побачить реальне економічне зростання на рівні близько 3%», – вважають експерти британської розвідки.

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За даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), це продовжує тенденцію відновлення після падіння економіки України приблизно на 29% у 2022 році, після якого реальне економічне зростання склало 5% у 2023 році, йдеться у зведенні.

Національний банк України (НБУ) покращив річний прогноз інфляції до 8,2% на 2024 рік порівняно з прогнозованими раніше 8,6%. У березні цього року інфляція в Україні знизилася до 3,2% у річному вимірі, посиливши тенденцію до зниження рівня інфляції з піку понад 26% у 2022 році. Однак, зазначають аналітики, у другій половині 2024 року інфляція, ймовірно, зросте. НБУ прогнозує послаблення ефектів від високого минулорічного врожаю, подальше відновлення споживання та зростання витрат бізнесу під час війни.

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«Триваюче покращення економічних умов в Україні майже напевно дозволило НБУ поступово знижувати базову процентну ставку», – зауважують у Міноборони Британії.

Так, наприкінці квітня цього року НБУ знизив базову проценту ставку до 13,5% із 14,5%, встановлених у березні 2024 року, та нижче пікового рівня воєнного часу у 25%.