Українська економіка залишається стійкою після двох років повномасштабного вторгення Росії. Вже цього року може відбутись економічне зростання на 3%.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

В Україні може відбутись економічне зростання 

«Попри атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, цілком ймовірно, що у 2024 році Україна побачить реальне економічне зростання на рівні близько 3%», – вважають експерти британської розвідки.

Advertisement

За даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), це продовжує тенденцію відновлення після падіння економіки України приблизно на 29% у 2022 році, після якого реальне економічне зростання склало 5% у 2023 році, йдеться у зведенні.

Національний банк України (НБУ) покращив річний прогноз інфляції до 8,2% на 2024 рік порівняно з прогнозованими раніше 8,6%. У березні цього року інфляція в Україні знизилася до 3,2% у річному вимірі, посиливши тенденцію до зниження рівня інфляції з піку понад 26% у 2022 році. Однак, зазначають аналітики, у другій половині 2024 року інфляція, ймовірно, зросте. НБУ прогнозує послаблення ефектів від високого минулорічного врожаю, подальше відновлення споживання та зростання витрат бізнесу під час війни.

Advertisement

«Триваюче покращення економічних умов в Україні майже напевно дозволило НБУ поступово знижувати базову процентну ставку», – зауважують у Міноборони Британії.

Так, наприкінці квітня цього року НБУ знизив базову проценту ставку до 13,5% із 14,5%, встановлених у березні 2024 року, та нижче пікового рівня воєнного часу у 25%.

 

Російські атаки знищують культурну та історичну спадщину України

Міноборони Великої Британії повідомляло, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російськими бомбардуваннями було знищено і пошкоджено загалом понад 3 000 об’єктів і закладів культури. На відновлення всієї культурної спадщини знадобиться більше десяти мільярдів доларів.

Advertisement

У відомстві нагадали, що 14 травня 2024 року виповнилося 70 років з дня прийняття Конвенції ЮНЕСКО про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

«Війна в Україні триває, а російські бомбардування міст із використанням авіації далекого радіусу дії та планерних боєприпасів мають руйнівний вплив на культурну, історичну та релігійну спадщину України», - пишуть у звіті.

Київ Пост
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Дрони ГУР вдарили по оборонному підприємству в російській Тулі
Далі » ДБР шукає російський слід у справі про секретні військові мікросхеми