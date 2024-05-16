Державне бюро розслідувань перевіряє зв’язки з РФ фігурантів справи про необліковані мікросхеми вартістю понад 65 млн грн, виявлені у військовій частині на Житомирщині.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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"Під час внутрішнього аудиту співробітники Міністерства оборони виявили там блоки та плати засобів зв'язку із вмістом дорогоцінних металів, які не перебували на балансі підрозділу. Їх орієнтовна вартість становить близько 65 млн грн", - йдеться в повідомленні.

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За даними Міноборони, у ході перевірки у двох гаражах на території військової частини були знайдені блоки з необлікованими мікросхемами з вмістом дорогоцінних металів: 28 кілограмів золота; 60 кілограмів срібла; 590 грамів металів платинової групи.

Зараз у ДБР вирішують питання щодо повідомлення про підозру чотирьом військовим у привласненні військового майна, вчиненого в умовах воєнного стану.

Командира військової частини підозрюють у розтраті 3,5 млн грн

Нагадаємо, що у квітні Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру однієї з військових частин на Донеччині та чотирьом його підлеглим.

Про це повідомляло ДБР.

Як зазначалося, протягом шести місяців цим військовослужбовцям у різний період безпідставно нараховували по 100 тисяч гривень. Частину коштів начебто як благодійну допомогу для свого підрозділу вони перераховували на вказаний командуванням рахунок.

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За даними ДБР, з березня по вересень зловмисники завдали державі збитків на майже 3,5 мільйона гривень.