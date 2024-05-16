Джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомляють про успішне ураження російського оборонного підприємства в Тулі в ніч проти 16 травня. Співрозмовник зазначив, що уражено виробничі потужності держпідприємства "Базальт" російського оборонного комплексу.

Джерело уточнило, що це була успішна спецоперація Головного управління розвідки (ГУР).

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Місцеві мешканці повідомляють, що цієї ночі в Тульській області працювала протиповітряна оборона. Російська ППО нібито збила два українські безпілотники.

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"Бальзат" - що відомо

"Базальт" у Тулі - це одне з головних російських оборонних підприємств з виробництва та постачання озброєння і боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил і військового флоту.

Виробничі потужності знаходяться у Тулі, Москві, Костромській області та у Красноармійську Московської області.