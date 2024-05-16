Новий герой шоу "Холостяк" на СТБ втратив обидві ноги під час боїв на Харківщині та заново вчився ходити на протезах. Нині ветеран, YouTube блогер та інфлюенсер Олександр "Терен" підкорюватиме серця українок.

Олександр Будько: чим займався до повномасштабного вторгнення та чому пішов на фронт

Олександру 28 років, він родом із міста Рівне, в минулому працював баристою в одному з закладів Києва. Вранці 24 лютого 2022 року його розбудив телефонний дзвінок його дівчини, яка повідомила про початок повномасштабної війни. Тоді він, як завжди, збирався на роботу й не міг повірити, що почалася велика війна, але згодом почув вибухи за вікном, і жахливі передчуття стали дійсністю.

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Після цього Олександр одразу зібрався та пішов до військкомату, де отримав призначення в IT-війська. Але хлопець не хотів відсиджуватися в тилу, тому вступив добровольцем до 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ". Незабаром він став командиром взводу.

До повномасштабної війни Олександр Будько жив, як і більшість цивільних людей. Він вчився на графічного дизайнера, тільки почав роботу на фрилансі й планував зробити це своєю основною зайнятістю. У нього були хобі - каліграфія та заняття з самбо. Активний спосіб життя допоміг йому на початку військової кар'єри, адже хороша фізична форма важлива для виконання бойових завдань.

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Олександр вважає що його рішення йти на війну не виникло 24 лютого, воно з'явився давно, як і позивний "Терен" — років 12 тому. Ще під час Революції гідності він брав участь у різних заходах для повалення режиму Януковича й розумів, що якщо буде війна — піде боронити країну. Тож коли його приятель з Рівного, військовий офіцер, почав збирати групу для участі в бойових діях, Терен вирішив, що готовий на всі 100%. На превеликий жаль, його товариша вбили на в'їзді в місто на блокпосту. Тож доброволець пішов шукати далі й так потрапив у "Карпатську Січ".

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"Терен": про війну, нове життя після того, як втратив обидві ноги та протезування

Під час боїв у Харківській області в серпні 2022 року захисник зазнав важкого поранення, внаслідок якого втратив обидві ноги. Це сталося в селі Дмитрівка, де група військових зайшла в посадку і опинилася під обстрілом із ворожого танку. Бій був важким, накочувалась втома, не було можливості дати відсіч. В якийсь момент їх накрило і Олександра засипало землею. На щастя, врятували старі двері: вони впали та вберегли життя воїна. Побратими одразу ж поставили Терену турнікети на обидві ноги та знеболили його, що допомогло виграти час та врятувало життя бійцю.

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На жаль, процес лікування не був таким швидким і якісним, як хотілося б — можливо, якщо все склалося б інакше, то вдалося би зберегти трішки більше тіла. У сусідньому селі Барвінкове Олександру зробили першу ампутацію. Пізніше хлопця направили в лікарню до Харкова, а потім до Полтави. Дорогоа зайняла багато часу, тому почалось відмирання тканин, тож ліву ногу також потрібно було ампутувати. Після цього Терен дуже довго намагався добитися переводу з полтавської міської лікарні до київського Центрального госпіталю, де йому нарешті надали якісну медичну допомогу. Він згадує, що у полтавській лікарні звикли до цивільних, які можуть дати певну винагороду лікарю. А лікувати безоплатно військових з їхніми особливими потребами стало для них дуже складною задачею.

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Терену пощастило потрапити на реабілітацію та протезування в США. Це дозволило йому й далі активно займатися спортом і навіть балетом: він танцював разом із артистами трупи United Ukrainian Ballet на сцені в Каліфорнії. Продюсерка Сара Джесіка Паркер зняла про нього фільм "Перший ряд" (Front Row). Олександр також брав участь у міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених", де у складі національної збірної виборов медаль з плавання.

Ютуб-канал, ТікТок і робота над власною книгою "Історія впертого чоловіка"

Співавтор та ведучий відомого YouTube-проєкту "Відвал ніг, або All інклюзив", автор книги "Історія впертого чоловіка", Олександр веде активне соціальне життя в соцмережах. Справжній герой нашого часу, Терен активно просуває ідею безбар'єрності, розповідає про досвід життя з інвалідністю й про те, наскільки суспільство готове до прийняття інклюзивності.