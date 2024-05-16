Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс пропонує створити європейську систему протиповітряної оборони за зразком ізраїльського "Залізного купола".

Про це повідомляє Novinite.

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Греція запропонувала створити європейську систему ППО на зразок «Залізного купола»

Міцотакіс наголосив на необхідності єдиної оборонної стратегії по всій Європі для захисту від потенційних загроз. Під час інтерв’ю він окреслив своє бачення європейської системи ППО, яка охоплюватиме всі європейські країни подібно до ізраїльського «Залізного купола».

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Очільник грецького уряду також підкреслив важливість колективного використання європейських ресурсів для забезпечення можливостей ППО для кожної з країн-членів ЄС, незалежно від їхнього національного бюджету.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас підтримав пропозицію Міцотакіса та наголосив на нагальності впровадження такого механізму захисту в Греції та в усій Європі. Очільник оборонного відомства країни зауважив, що необхідно підготуватися до потенційних широкомасштабних атак із застосуванням безпілотників і ракет, особливо відзначивши важливість проактивних стратегій захисту.

Визнаючи, що розробка такої програми потребує часу, Дендіас зазначив, що в бюджетній програмі країни до 2030 року виділено кошти на підтримку цієї ініціативи. Це свідчить про довгострокову прихильність зміцненню потенціалу протиповітряної оборони як усередині країни, так і в ширшому європейському контексті.

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Міцотакіс і Зеленский потрапили від ракетний обстріл в Одесі

Як зазначала агенція Франс-Пресс (AFP), російська ракета “схоже, впала поблизу кортежу президента Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Греції, якого “дуже напружив” несподіваний ракетний удар [по Одесі]”.

Повідомлялося, що Зеленський і лідер країни-члена ЄС перебували приблизно за 200 метрів від місця влучання ракети.

Вони перебували в Одеському порту, коли почули сирени. “Президент Зеленський і його штаб нам показували та пояснювали значення порту і те, що робиться, щоб відновити й посилити український морський шлях, і якої шкоди йому завдали атаки. Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, це був дуже напружений момент”, – сказав Міцотакіс.