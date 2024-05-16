У День вишиванки, 16 травня, Укрпошта офіційно ввела в обіг дві нові поштові марки. На першій зображено зразок вишивки Харківщини з серії «Українська вишивка – код нації», на другій – зразок кримськотатарської вишивки АР Крим.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Укрпошта презентувала тематичні марки до Дня вишиванки

«Зразки вишивки, зображені на марках, які Укрпошта презентує сьогодні, не є випадковими. Після початку російської агресії в Криму та на сході України вишиванка стала також уособленням нескореності й спротиву. І саме тому на нових марках ви бачите зразки кримськотатарської вишивки та вишивки Харківщини. Зараз, коли ворог підступно обстрілює Харків, коли вже понад десять років окупований Крим, ми хочемо нагадати світові про те, що українці борються за свою землю, за свій народ та культуру», – зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Advertisement

Тираж марки «Сорочка (фрагмент). Харківська обл.» - 800 тисяч, «Кримськотатарська вишивка. Qırımtatar nağışı» - також 800 тисяч.

За ескізи марок було використано зразки стародавніх вишиванок, наданих Національним музеєм українського народного декоративного мистецтва. Харківщина представлена фрагментом вишивки жіночої сорочки ХІХ ст., на рукавах якої мальовниче зображення півників – символу сонця, світла, пробудження життя.

Advertisement

АР Крим на поштовому випуску «Кримськотатарська вишивка – код народу. Автономна Республіка Крим» представлена жіночою головною шаллю «марама», середини ХІХ ст., яка виконана в традиційній техніці тамбурної вишивки Qasnaq із використанням металізованих (золотих) і шовкових ниток по домотканому полотну. Орнаментика, колірні поєднання, технологічні прийоми відповідають принципам національного декоративно-прикладного мистецтва, що склалися з давніх часів.

Advertisement

«Системна діяльність Укрпошти та митців щодо популяризації українських та кримськотатарських символів незламності, свободи та єдності є вкрай своєчасною та гідною відсіччю спробам російських варварів знищити українську та кримськотатарську ідентичність», – прокоментував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Юлія Магдич: вишиванка – це міст між минулим і майбутнім

Напередодні Дня вишиванки Kyiv Post зустрівся з відомою дизайнеркою вишиванок Юлією Магдич, щоб поговорити власне про вишиванку й не лише про неї. Наша розмова стосувалася унікального українського одягу, його сприйняття за кордоном і не тільки цього.

Скільки часу займає виготовлення однієї вишиванки? Це все ручна робота?

Виготовлення однієї вишиванки займає від двох тижнів до півтора місяця, залежно від складності дизайну й кількості деталей. Ми комбінуємо ручну вишивку та машинну, адже на одній сукні може бути від 4 до 18 мільйонів стібків, тож, щоб вишити таку сукню вручну, доведеться вишивати півжиття.

Advertisement

Що найскладніше у виготовленні вишиванки? Яка була найдорожчою і яка, так би мовити, найбільш бюджетною?

Найскладніше - це ідея, тому що всім завжди здається, що все в цьому напрямку вже давно сказано, тому нам треба дивувати! Ціни на наші вишиванки починаються від 180-280 доларів, але для ексклюзивних замовлень ціна може зрости до будь-якої суми, залежно від складності та матеріалів. Середній чек становить $1920.

Повний текст інтерв'ю можна прочитати тут.