Речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак повідомив, що колишнього суддю варшавського адміністративного суду Томаша Шмідта, який виїхав до Білорусі й попросив там політичного притулку, оголосили у розшук.

Про це повідомляє PAP.

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Польського суддю-втікача оголосили у розшук

Напередодні Варшавський районний суд заочно заарештував на три місяці суддю адміністративного суду Томаша Шмідта, який виїхав до Білорусі й попросив там політичного притулку.

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На підставі рішення суду буде виданий ордер на арешт Шмідта, а потім буде підготовлене подання про видачу європейського наказу про арешт.

Суддя з Польщі попросив політичного притулку в Білорусі

Суддя воєводського адміністративного суду у Варшаві Томаш Шмідт попросив політичного притулку в Білорусі. Своє рішення він пояснив, зокрема, незгодою з курсом Варшави у політиці стосовно Білорусі й Росії.

Про це суддя заявив під час пресконференції у Мінську, підписавши під час неї свою заяву про відставку з посади судді, повідомив Укрінформ із посиланням на Onet.pl.

“Чому я до вас приїхав? Що стосується ситуації в моїй країні, то це вияв протесту проти політики Польщі щодо Білорусі та Росії”, - заявив Шмідт.

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Він оголосив, що просить у Білорусі політичного притулку, зазначивши, що наразі це неофіційне прохання.

Польський суддя прочитав польською мовою свою заяву про відставку з посади судді, пояснивши, що “хоче відпочити в Білорусі”.

“Мені хотілося б показати людям європейських країн Білорусь такою, як я її бачу, як іноземець. Це дуже дружня країна”, - заявив польський суддя.