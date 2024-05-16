Росія надалі продовжує експортувати пальне до ЄС завдяки перемаркуванню нафтопродуктів за допомогою Туреччини.

Про це пише Politico.

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"Туреччина стала стратегічною зупинкою для російських паливних продуктів, що перенаправляються до ЄС, генеруючи сотні мільйонів податкових надходжень для військової скарбниці Кремля", пояснив старший аналітик з енергетики Центру вивчення демократії (CSD) Мартін Владіміров.

Згідно з даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і Центру вивчення демократії (CSD), а також незалежними звітами POLITICO, це частина значно ширшої тенденції . Російська нафта, схоже, масово надходить до ЄС через Туреччину.

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Ця схема можлива завдяки обхідному шляху в санкціях Брюсселя, який дозволяє ввезення "змішаного" палива в ЄС, якщо воно позначене як неросійське. Це прибуткова лазівка, вона принесла Москві до 3 мільярдів євро тільки з трьох портів за 12 місяців після того, як ЄС заборонив російське паливо в лютому 2023 року.

Як повідомляє видання, у травні минулого року на півдні Туреччини за 60 кілометрів від сирійського кордону танкер довжиною з два футбольних поля зайшов до терміналу Торос Джейхан. Завантажений 150 000 барелями газойлю — пального, майже такого ж, як дизельне — корабель вирушив до нафтопереробного заводу Motor Oil Hellas у південній Греції. Нові дослідження та звіти показують, що вантаж, ймовірно, був саме цим: російська нафта була прихована з новим маркуванням.

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«Ми повинні посилити наші затискачі та знайти способи запобігти обходу санкцій... Треті країни, особливо наші союзники по НАТО, повинні якомога більше приєднатися до наших санкцій», - наголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Туреччина закуповувала російські нафтопродукти

Як зазначається, у період з лютого 2023 року по лютий 2024 року Туреччина збільшила закупівлі в Росії на 105% порівняно з попередніми 12 місяцями. За той самий період експорт пального з Туреччини до ЄС зріс на 107 відсотків. У Туреччини є нафтопереробні заводи, які можуть переробляти майже 1 мільйон барелів сирої нафти на день. Турецькі фірми, ймовірно, перепродають частину неросійського палива в ЄС.

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За даними видання, з лютого 2023 по 2024 рік порт прийняв приблизно 22 мільйони барелів палива, 92 відсотки яких надійшло з Росії - це втричі більше, ніж він імпортував з Москви роком раніше. За той самий період 85% експорту пального з порту йшло до ЄС.

З лютого 2023 по 2024 рік порт прийняв приблизно 22 мільйони барелів палива, 92 відсотки яких надійшло з Росії — це втричі більше, ніж він імпортував з Москви роком раніше. За той самий період 85 відсотків експорту палива з порту йшло до ЄС.

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У березні цього року Global Terminal Services, яка керує іншим експортним терміналом неподалік, заявила, що більше не прийматиме російський імпорт, оскільки опинилася під тиском санкцій США. "Торос" не вжив таких запобіжних заходів і продовжив імпортувати московське паливо, включно з партією газойлю в травні минулого року.

На думку провідного аналітика сирої нафти в аналітичній компанії Kpler Віктора Катона, "дуже ймовірним", що термінал реекспортує російське пальне до ЄС.

"Газпром" провалює спробу замінити європейський ринок

"Газпром"може зіткнутися з періодом втрат, через спробу заповнити прогалину втрачених продажів газу в Європі внутрішнім ринком і китайським експортом.

Про це писав Reuters.

Як зазначається, "Газпром" покладався на Європу як на свій найбільший ринок збуту до 2022 року, коли конфлікт Росії з Україною спонукав ЄС скоротити російський імпорт. За підрахунками, у 2022 році Росія поставила до Європи різними маршрутами близько 63,8 мільярда кубометрів газу. Обсяг знизився на 55,6% до 28,3 млрд кубометрів минулого року.