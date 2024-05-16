Новостворена урядова коаліція у Нідерландах, яку очолює ультраправа Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса, заявила, що продовжить політичну та військову підтримку України.

Про це повідомляє NOS.

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Нідерланди будуть підтримувати Україну і надалі

У коаліційній угоді зазначається, що Нідерланди продовжать підтримувати Україну "політично, військово, фінансово і морально проти російської агресії".

Також коаліція також зробить юридично обов'язковим витрачати щонайменше 2% ВВП Нідерландів на оборону відповідно до угод з НАТО.

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Зазначимо, що очільник партії Вілдерс не підтримував надання військової допомоги України, що стало конфліктним питанням з іншими представниками партії.

Крім того, Вілдерс нещодавно висловив думку, що "поки Партія Свободи бореться за Нідерланди, мільярди летять за кордон", маючи на увазі квітневе рішення Гааги виділити допомогу Україні на суму в один мільярд євро.

Літаки F-16 для України будуть влітку – посол Данії

Посол Данії в Україні Олє Еґберґ Міккельсен офіційно підтвердив, що його країна виконає свою обіцянку та передасть Україні весь парк своїх винищувачів F-16. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, писало Liga.net.

"Літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, який зараз виводиться з експлуатації", - наголосив Міккельсен, не уточнивши конкретну кількість літаків.

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За словами посла, Данія зараз розформовує свій парк F-16, адже найближчим часом отримає винищувачі нового покоління F-35. Частину старих F-16 планується передати Аргентині.