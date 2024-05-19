«Якби мій голос був трохи більш витонченим, я міг би зробити так багато. Я використовував би його, аби гори зрушити, адже я вважаю, що відомі артисти повинні використовувати свій статус, щоб змінити ситуацію», – каже Неріюс Глезекас, співак і композитор із Чикаго.

Зі своєю улюбленою зброєю – гітарою – протягом більш ніж двох років триваючої війни Росії проти Україні Неріюс невтомно створює контент на підтримку України й публікує його на своїх сторінках у соцмережах, намагаючись привернути увагу своїх шанувальників до ситуації в Україні.

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«Я знаю, що роблю правильні з моральної точки зору речі, можливо, одного разу я буду стояти на великій сцени, тримаючи прапори України та США, але поки що я роблю те, що можу – створюю музику й сподіваюся, що вона дійде до людських сердець, до сердець правильних людей, і дасть їм надію та волю давати відсіч ворогові», – каже співак.

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Неріюсу, який мешкає в Чикаго – місті, яке є справжнім плавильним котлом для різних культур, рас і національностей, пощастило мати багато колег-однодумців, разом із якими він бере участь у мітингах та організовує концерти, під час яких веде збір коштів на підтримку України. Ці люди переважно є нащадками вихідців із Європи, тому Неріюс вважає надзвичайно важливим залучати до своїх акцій та концертів щонайбільше американців, аби вони дізналися більше подробиць про важливі події в Україні, про опір українців російській агресії та про путінський терор, який багато кому в Чикаго здається чимось далеким.

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«Звичайно, війна – це погано, із цим погоджуються усі, але поки наше повсякденне життя не порушується, ми можемо не знати багато чого з того, що відбувається так далеко від нас», – пояснює Неріюс.

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Це сумні реалії життя у такій різноманітній і великій країні, як Америка, чия підтримка зараз має вирішальне значення для виживання України.

Ось чому європейці, які живуть у Сполучених Штатах, є спільнотою, яка найактивніше долучається до різноманітних акцій та заходів на підтримку народу України в його боротьбі проти російських загарбників. Свою місію Неріюс бачить у тому, аби хоча б на деякий час виводити американців із колії повсякденного життя, торкаючись їхніх сердець та свідомості своєю зворушливою музикою та змістовними текстами.

Сам Неріюс народився у Литві, коли ця країна ще перебувала під радянською окупацією.

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У 2023 році одна з пісень Неріюса «Seeds Will Grow» посіла перше місце у категорії «рок» Great American Song Contest. Ця пісня присвячена українському народові, його безстрашним воїнам, які зараз невтомно б'ються зі злом, а також мирним українцям, які жадають спокою, миру та свободи.