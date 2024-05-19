«Якби мій голос був трохи більш витонченим, я міг би зробити так багато. Я використовував би його, аби гори зрушити, адже я вважаю, що відомі артисти повинні використовувати свій статус, щоб змінити ситуацію», – каже Неріюс Глезекас, співак і композитор із Чикаго.
Зі своєю улюбленою зброєю – гітарою – протягом більш ніж двох років триваючої війни Росії проти Україні Неріюс невтомно створює контент на підтримку України й публікує його на своїх сторінках у соцмережах, намагаючись привернути увагу своїх шанувальників до ситуації в Україні.
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«Я знаю, що роблю правильні з моральної точки зору речі, можливо, одного разу я буду стояти на великій сцени, тримаючи прапори України та США, але поки що я роблю те, що можу – створюю музику й сподіваюся, що вона дійде до людських сердець, до сердець правильних людей, і дасть їм надію та волю давати відсіч ворогові», – каже співак.
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Неріюсу, який мешкає в Чикаго – місті, яке є справжнім плавильним котлом для різних культур, рас і національностей, пощастило мати багато колег-однодумців, разом із якими він бере участь у мітингах та організовує концерти, під час яких веде збір коштів на підтримку України. Ці люди переважно є нащадками вихідців із Європи, тому Неріюс вважає надзвичайно важливим залучати до своїх акцій та концертів щонайбільше американців, аби вони дізналися більше подробиць про важливі події в Україні, про опір українців російській агресії та про путінський терор, який багато кому в Чикаго здається чимось далеким.
«Звичайно, війна – це погано, із цим погоджуються усі, але поки наше повсякденне життя не порушується, ми можемо не знати багато чого з того, що відбувається так далеко від нас», – пояснює Неріюс.
Це сумні реалії життя у такій різноманітній і великій країні, як Америка, чия підтримка зараз має вирішальне значення для виживання України.
Ось чому європейці, які живуть у Сполучених Штатах, є спільнотою, яка найактивніше долучається до різноманітних акцій та заходів на підтримку народу України в його боротьбі проти російських загарбників. Свою місію Неріюс бачить у тому, аби хоча б на деякий час виводити американців із колії повсякденного життя, торкаючись їхніх сердець та свідомості своєю зворушливою музикою та змістовними текстами.
Сам Неріюс народився у Литві, коли ця країна ще перебувала під радянською окупацією.
У 2023 році одна з пісень Неріюса «Seeds Will Grow» посіла перше місце у категорії «рок» Great American Song Contest. Ця пісня присвячена українському народові, його безстрашним воїнам, які зараз невтомно б'ються зі злом, а також мирним українцям, які жадають спокою, миру та свободи.
«У мене було відчуття, що це не я написав цю пісню, здавалося, що я лише інструмент, і всесвіт створив її через мене. Так вже сталося. Все, що мені потрібно було зробити, це написати пісню», – розповідає Неріюс.
«Можливо, у повсякденному житті, сповненому вбивствами, ненавистю, обстрілами та руйнуваннями, музика не є настільки фундаментальною чи необхідною цінністю. Але через музику, через людські емоції та почуття можна проникнути у найглибші куточки людського серця – яке, природно, прагне робити те, що є правильним з моральної та загалом людської точки зору – допомагати».
Теперішні події в Україні схожі на те, що пережила родина Неріюса під час Другої світової війни. Його прадід був литовським партизаном, який боровся проти радянської окупації, потрапив у полон і був засланий до одного із сибірських таборів ГУЛАГу разом із дружиною та маленькою донькою – бабусею Неріюса. Вони втратили тоді все, ледве не загинули, але вижили, щоб розповісти людям свою історію.
«У перші дні вторгнення Росії в Україну я попросив бабусю пошити український прапор. Вона шила його зі сльозами на очах – вона не могла повірити, що переживає ще одне жорстоке вторгнення того самого ворога. Вона сказала мені тоді: «Прапор інший, але біль той самий», – згадує Неріюс.
Він переконаний, що чим більше людей почують правду про війну в Україні – сумну, а іноді жахливу правду – тим більше вони будуть обізнані із кричущою ситуацією в Україні й тим активніше допомагатимуть українцям. Він хоче використати свою музику як рупор для поширення важливої інформації, як засіб підвищення обізнаності американців щодо тих загроз, які несе путінська Росія всьому вільному світові. І для цього співак намагається увести слухачів його пісень у такий емоційний стан, щоб для них боротьба українців за свою свободу перестала бути чимось далеким і не надто важливим.
«Українці – неймовірно сильна, потужна нація, яка зараз захищає усю Європу від загарбників», – говорить співак. «Їхня солідарність і патріотизм вражають. Це джерело натхнення для решти світу, і це лише питання часу, коли всі ми будемо співати пісні перемоги».
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