Сьогодні уряд Данії оголосив про новий пакет військової допомоги для України у розмірі 5,6 млрд крон (750 млн євро). Зазначається, що майже половину коштів спрямують на посилення протиповітряної оборони.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Данії.

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Що входить до багатомільйонного пакета військової допомоги від Данії

У пакеті наявне додаткове фінансування на майбутню передачу Україні літаків F-16, протиповітряна оборона, технічне обслуговування артилерійських установок та кошти на передачу додаткових артилерійських установок, снарядів і протитанкових мін.

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Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен заявив, що це вже 18 пакет допомоги Україні, який надала Данія. Основні пункти у ньому - протиповітряна оборона та артилерія.

"Крім того, ми також резервуємо додаткові кошти для прямих інвестицій в українську оборонну промисловість, так само, як ми виділяємо додаткові кошти на майбутню передачу Україні винищувачів F-16, яка запланована на літо цього року", – заявив Поульсен.

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На посилення української протиповітряної оборони виділено близько 2,4 мільярда крон. Також передбачені додаткові кошти на закупівлю артилерійських знарядь, гранат і протитанкових мін. Частина коштів йде на обслуговування наданої раніше техніки.

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"В рамках цього пакету уряд також виділяє додаткові кошти, які будуть інвестовані безпосередньо в українську оборонну промисловість. Має сенс виробляти зброю там, де вона використовується, і тими, хто її використовує. Сподіваємось, що більше країн зможуть надихнутись цією моделлю", – сказав міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен.

Троельс Лунд Поульсен зазначив, що ситуація в Україні дуже серйозна і Україна потребує сталої підтримки союзників.

"Цим пакетом ми надсилаємо недвозначний сигнал як Україні, так і світу. Ми надаємо допомогу вже зараз і готові до масштабних і довгострокових інвестицій в українську оборонну промисловість. Їх боротьба за свободу – це і наша боротьба", – заявив він.

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Літаки F-16 - хто передасть Україні

У квітні міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що уряд планує передати Україні 24 винищувачі F-16.

Про це вона розповіла в інтерв'ю «Укрінформ».За словами Оллонгрен, це станеться. Їхняа коаліція сподівається, що вже цього літа Нідерланди зможуть почати поставки винищувачів, спочатку данських, а потім і нідерландських.

Посол Данії в Україні Олє Еґберґ Міккельсен також підтвердив, що його країна виконає свою обіцянку з передачі Україні всього парку винищувачів F-16. Про це він розповів у ефірі національного телемарафону."Нема чого хвилюватись. F-16 будуть доставлені до України, як і обіцяли", - наголосив Міккельсен.