Посол Данії в Україні Олє Еґберґ Міккельсен офіційно підтвердив, що його країна виконає свою обіцянку та передасть Україні весь парк своїх винищувачів F-16. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, пише Liga.net.

"Літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, який зараз виводиться з експлуатації", - наголосив Міккельсен, не уточнивши конкретну кількість літаків.

За словами посла, Данія зараз розформовує свій парк F-16, адже найближчим часом отримає винищувачі нового покоління F-35. Частину старих F-16 планується передати Аргентині.

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"Нема чого хвилюватись. F-16 будуть доставлені до України, як і обіцяли", - запевнив український народ Міккельсен.

Відповідаючи на уточнююче запитання щодо термінів, дипломат зазначив, що передача винищувачів Україні відбудеться "точно влітку" поточного року.

Більше по темі Норвегія передасть F-16 Україні, щоб ЗСУ могли бити по тилу супротивника Міністр закордонних справ Норвегії у Києві заявив, що навчання українських пілотів триває і можуть бути й інші внески в можливості України вдаряти глибоко в тил противника

Хто ще передасть F-16 для України

Нідерланди планують передати Україні 24 винищувачі F-16, сказала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен. За її словами, Україна зможе отримати винищувачі, щойно все буде готово.

Цей момент залежить від підготовки українських пілотів і технічного персоналу, а також від інфраструктури. Оллонґрен зазначила, що передача винищувачів українським військовим - це спільна робота з Данією, США, Україною та іншими країнами.

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Раніше Данія анонсувала, що перші F-16 Україна отримає вже влітку.

Норвегія, своєю чергою, надає Україні винищувачі F-16, бо вважає, що ЗСУ також потрібно зміцнити свою спроможність завдавати ударів по тилах противника, заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.