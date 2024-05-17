Друга частина інтерв’ю Kyiv Post із заступником Міністра оборони України з питань інституційного розвитку

Торік на початку жовтня Кабінет Міністрів призначив Станіслава Гайдера заступником Міністра оборони України з питань інституційного розвитку. Гайдер відомий як керівник цифрової трансформації Національного агентства з питань запобігання корупції, під управлінням якого запустили Антикорупційний портал, Реєстр корупціонерів, Єдиний портал повідомлень викривачів корупції. До цього він керував цифровою трансформацією Дрогобицької міської ради та займався стратегічним розвитком міста.

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Ключовим пріоритетом на посаді для Гайдера стала розбудова цілісної інституції Міністерства оборони. Оскільки розвиток інституції вимагає прийняття рішень на основі даних, то до сфери його відповідальності також належать питання ситуаційної обізнаності та аналітики в Міноборони.

Військові часто жаліються на стоси паперової документації, які їм треба оформлювати та подавати. Як міністерство може їх розвантажити?

Міністерство не може, а має розвантажити військового від заповнення стосів паперів, і це питання, на мою думку, включає два компоненти. Перший – цифровий – передбачає впровадження додатка “Армія+”, який звільнить військового від паперової роботи, і над цим працюють колеги з ІТ-напряму міністерства. Другий – процесний – передбачає таку зміну процесів, коли військового звільнять від необхідності приймати зайві або непритаманні його посаді рішення. У цьому напрямку моя команда працює над дерегуляцією нормативної бази Міноборони.

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Однак це, знову ж таки, не про рішення вже сьогодні. Аби принаймні частково полегшити для військового документообіг, на початку квітня ми спільно з Генеральним штабом Збройних Сил впровадили ресурс для правильного і зручного заповнення військовослужбовцями рапортів (https://turbota.mil.gov.ua/ - ред.).

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Йдеться про портал «Військовий асистент»?

Так, назва вказує на те, що він допомагає захиснику в реалізації права на відпустку, переміщення по службі, звільнення тощо. Всього на порталі понад 80 стандартизованих рапортів з цілої низки питань проходження служби. Стандартизованість передбачає, що навіть поля та відступи в документі відповідають вимогам, а тому його буде розглянуто командуванням.

За місяць отримали 51 тисячу завантажень. Налаштували зворотний зв’язок, через який військовий може надати пропозиції до шаблонів рапортів або в цілому ідеї щодо розвитку ресурсу.

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Заступник міністра оборони з інституційного розвитку Станіслав Гайдер / Фото надане пресслужбою Міноборони

Ви також анонсували дерегуляцію для спрощення документообігу в Міноборони. Розкажіть, як це відбуватиметься?

Спрощення документообігу є складовою процесу дерегуляції нормативної бази Міноборони. Ми вже завершили перший етап цього процесу – каталогізовано всі накази Міноборони за десятки років. Лише за 2023 рік це близько тисячі наказів, які необхідно було проаналізувати. Далі ми занурюємося в суть цих наказів, значно скорочуючи їхню кількість та впроваджуючи зрозумілі процесоорієнтовані процедури.

Також на виході портал «Дерегуляція в системі Міноборони», який ми розробили як засіб для кожного як у межах периметру Міноборони, так і зовні, повідомити нам, яке питання необхідно дебюрократизувати, що нам слід змінити. На власному досвіді знаю, що внутрішній потенціал змін величезний, треба лише дати людям інструмент комунікації.

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На Вашу думку, повний перехід на електронний документообіг для Міноборони у найближчі роки – це досяжна перспектива?

Повний перехід, напевно, поки неможливий, адже ми працюємо з великою кількістю таємних документів, які опрацьовуються в паперовому форматі в тих же країнах НАТО. Однак що стосується відкритої інформації, то, безумовно, маємо рухатись у цьому напрямку навіть під час війни. Я також переконаний, що нам варто зменшувати не просто кількість паперових документів, а кількість документів, які складаються у процесі прийняття рішень як таких.

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Що стосується проходження документів безпосередньо в міністерстві, то воно відбувається здебільшого в електронному вигляді, однак важливо вирішити питання з документами службового користування, які зараз вносяться вручну. Я знаю, що в наших колег є ідеї з цього приводу.

Але ж це тягне за собою певні ризики витоку інформації з обмеженим доступом.

Звісно, розвиток будь-яких цифрових рішень повинен балансувати з загрозами інформаційної та кібербезпеки. Але цей виклик точно не повинен зупиняти нас у змінах. Тут не буду коментувати зайве, адже це сфера моїх колег із напряму цифровізації. Зі свого боку додам, що будь-яка робота з даними тягне ризики, у тому числі витоку інформації. Однак без цінних даних неможливо приймати ефективні рішення. Усі процеси та проєкти, про які я сьогодні розповідав, вивчають наші аналітики, які з використанням даних Ситуаційного центру Міноборони, його інформаційних систем пропонують найбільш ефективні варіанти дій. Але це вже, напевно, тема окремого обговорення.