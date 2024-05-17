На початку свого дводенного державного візиту до Пекіна в четвер автократ Владімір Путін дружньо поспілкувався зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном, розповівши про хід свого вторгнення в Україну, заявивши, що воно "ведеться в усіх напрямках і йде досить успішно".
Про хід бойових дій Путін пообіцяв розповісти Сі наодинці.
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У четвер китайська і російська делегації протягом 45 хвилин вели перемовини, які, за словами Путіна, були "теплими і товариськими".
Путін наполягав на тому, що обидві країни працюють на користь "багатополярного світу", а не того, де домінує НАТО, і сказав, що багато в чому підходи двох країн до міжнародної державної політики збігаються.
У той час, як Москва вже понад два роки конфліктує із західними союзникам України через російське вторгнення, Китай також, на словах, протистоїть їм у суперечці щодо суверенітету Тайваню.
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Частина нещодавнього американського пакету міжнародної допомоги на суму 95,3 мільярда доларів включала не лише близько 61 мільярда для України на захист від російського вторгнення, а й близько 8 мільярдів для "індо-тихоокеанських" інтересів Вашингтону, що означає стримування від будь-якої майбутньої агресії проти Тайваню з боку Китаю, який вважає острівну державу частиною своєї території.
Зокрема, в рамках законопроєкту, який зрештою пройшов обидві палати Конгресу та Білий дім, члени Палати представників додали положення, яке дозволило Міністерству оборони не лише надати Тайбею зброю, а й виділити йому в майбутньому ще мільярди доларів на закупівлю передових військових технологій.
Chinese President Xi Jinping held a restrictive meeting with Russian President Vladimir Putin on Thursday at Zhongnanhai in Beijing, during which they had in-depth exchanges on strategic issues of common concern.👉https://t.co/rfGYc9Cgpz pic.twitter.com/IL4y0VHoCE— China Focus (@China__Focus) May 17, 2024
Москва звинувачує Україну у загибелі цивільних у Донецькій області та в Бєлгородській області Росії
Станом на четвер українська влада евакуювала майже 9000 людей із прикордонної зони через бойові дії. В той же час окупаційна влада Донецької області заявила, що в результаті українських обстрілів загинули чотири цивільні жінки, а російська влада Бєлгородської області, яка часто піддається обстрілам, висловила жаль з приводу загибелі двох людей, які їхали вздовж кордону.
Речники окупованого Донецька повідомили в Telegram, що "на вулиці Петровського біля зупинки громадського транспорту "Школа №106" загинули чотири жінки 1986, 1980, 1961 і 1952 років народження". Також повідомлялося, що в результаті обстрілу були поранені ще двоє – молода дівчина і чоловік близько тридцяти років.
Голова проросійської адміністрації регіону Денис Пушилін поклав відповідальність на українську армію.
Тим часом губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков заявив рано вранці в п'ятницю, що український безпілотник влучив у машину, в якій сім'я проїжджала селом уздовж кордону, і вбив матір і її чотирирічну дитину.
"В результаті вибуху жінка загинула на місці від отриманих поранень, – сказав Гладков. – Дитина була у критичному стані. Лікарі робили все можливе, щоб врятувати її".
Mueren una mujer y su hijo de cuatro años tras un ataque ucraniano con drones en Belgorod (Rusia) https://t.co/Xdlc7F1MYG— EP Internacional (@EPinternacional) May 17, 2024
Зеленський попередив прем'єр-міністра Польщі, що Росія планує атакувати європейські енергоресурси
Під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у четвер президент Володимир Зеленський попередив, що однією з цілей Росії зараз є газова інфраструктура на заході України, що ставить під загрозу деякі з решти джерел енергії у Східній Європі.
"Одна із цілей РФ зараз – газова інфраструктура на заході України. Успіх Росії там поставить під удар енергетичну безпеку Європи. Ми маємо спільно знайти спосіб, як цьому протидіяти", – написав Зеленський у соціальних мережах.
Він також повідомив, що поінформував Туска про свій нещодавній візит до Харкова і вкотре звернувся з проханням про посилення протиповітряної оборони.
"Ми також доручили нашим командам негайно розпочати роботу над текстом двосторонньої угоди про безпеку. Така угода між історичними партнерами має бути максимально амбітною", – продовжив Зеленський у Twitter після телефонної розмови з Туском.
Польща надала Україні майже 4 мільярди доларів військової допомоги з початку російського вторгнення, а США та Німеччина пообіцяли надати додаткові системи протиракетної оборони Patriot після нового російського наступу вздовж північно-східного кордону країни.
Thanks to Ukraine's Defense Forces and our efforts, we were able to instill more confidence in the Vochansk direction. But Russian shelling continues, and threats remain. Today, the head of the Vovchansk local administration was wounded.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 16, 2024
We also continue to counter Russian… pic.twitter.com/FGaoiaS25E
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