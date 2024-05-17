На початку свого дводенного державного візиту до Пекіна в четвер автократ Владімір Путін дружньо поспілкувався зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном, розповівши про хід свого вторгнення в Україну, заявивши, що воно "ведеться в усіх напрямках і йде досить успішно".

Про хід бойових дій Путін пообіцяв розповісти Сі наодинці.

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У четвер китайська і російська делегації протягом 45 хвилин вели перемовини, які, за словами Путіна, були "теплими і товариськими".

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Путін наполягав на тому, що обидві країни працюють на користь "багатополярного світу", а не того, де домінує НАТО, і сказав, що багато в чому підходи двох країн до міжнародної державної політики збігаються.

У той час, як Москва вже понад два роки конфліктує із західними союзникам України через російське вторгнення, Китай також, на словах, протистоїть їм у суперечці щодо суверенітету Тайваню.

Більше по темі Шойгу не звільнили, лише трохи віддалили від влади, а Путін вирішив зміцнити владну вертикаль ЗМІ подають звільнення Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ як покарання за невдачі армії в Україні. Втім, аналіз ситуації показує, що звільнення – частина плану Путіна зі зміцнення своєї влади.

Частина нещодавнього американського пакету міжнародної допомоги на суму 95,3 мільярда доларів включала не лише близько 61 мільярда для України на захист від російського вторгнення, а й близько 8 мільярдів для "індо-тихоокеанських" інтересів Вашингтону, що означає стримування від будь-якої майбутньої агресії проти Тайваню з боку Китаю, який вважає острівну державу частиною своєї території.

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Зокрема, в рамках законопроєкту, який зрештою пройшов обидві палати Конгресу та Білий дім, члени Палати представників додали положення, яке дозволило Міністерству оборони не лише надати Тайбею зброю, а й виділити йому в майбутньому ще мільярди доларів на закупівлю передових військових технологій.