Упродовж доби російські сили 438 разів ударили по Запорізькій області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.
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Росія обстріляла Запорізьку область
"Впродовж доби окупанти 438 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів... Мирні жителі не постраждали", - повідомив Федоров.
Як зазначається, 197 БпЛА різних типів атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
"225 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки", - додав очільник Запорізької ОВА.
Згідно з даними, 16 обстрілів з РСЗВ були здійснені по Малій Токмачці та Роботиному.
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Це вже не перший комбінований обстріл Запоріжжя.
Нагадаємо, що 15 травня сили РФ здійснили 268 нічних атак.
Про це також повідомляв Іван Федоров у Телеграм.
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Як зазначалося, під вогнем перебували ті самі 6 населених пунктів. Внаслідок обстрілів надійшли 6 повідомлень про руйнування житлових будинків, але мирні жителі не постраждали.
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