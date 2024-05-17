Згідно з даними, 16 обстрілів з РСЗВ були здійснені по Малій Токмачці та Роботиному.

Як зазначається, 197 БпЛА різних типів атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

"Впродовж доби окупанти 438 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів... Мирні жителі не постраждали", - повідомив Федоров.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм .

Росія вкотре обстрілює Запорізьку область

Це вже не перший комбінований обстріл Запоріжжя.

Нагадаємо, що 15 травня сили РФ здійснили 268 нічних атак.

Про це також повідомляв Іван Федоров у Телеграм.

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Як зазначалося, під вогнем перебували ті самі 6 населених пунктів. Внаслідок обстрілів надійшли 6 повідомлень про руйнування житлових будинків, але мирні жителі не постраждали.