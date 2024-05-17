Російська армія обстріляла 15 населених пунктів Херсонщини.
Про це в повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Телеграм.
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За його словами, під обстрілами та авіаударами були Антонівка, Понятівка, Чорнобаївка, Інженерне, Берислав, Качкарівка, Золота Балка, Новоберислав, Високе, Михайлівка, Нововоронцовка, Львове, Козацьке, Веселе та Херсон.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в медичний заклад та магазин. Побиті господарська споруда та 4 приватних автомобілі.Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення", - зазначив голова Херсонської ОВА.
РФ вдарила авіацією по центру Херсона
Нагадаємо, що 15 травня три російські авіібомби влучили по центру Херсона.
Про це повідомляла Херсонська міська військова адміністрація.
За словами начальника місцевої ОВА Олександра Прокудіна, внаслідок авіаудару пошкоджені вісім багатоповерхівок, медзаклад та дві школи, дев'ятнадцять херсонців були поранені.
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