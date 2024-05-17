Російська армія обстріляла 15 населених пунктів Херсонщини.

Про це в повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Телеграм.

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За його словами, під обстрілами та авіаударами були Антонівка, Понятівка, Чорнобаївка, Інженерне, Берислав, Качкарівка, Золота Балка, Новоберислав, Високе, Михайлівка, Нововоронцовка, Львове, Козацьке, Веселе та Херсон.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в медичний заклад та магазин. Побиті господарська споруда та 4 приватних автомобілі.Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення", - зазначив голова Херсонської ОВА.