Росія вкотре обстрілювала Харків протягом цієї доби за допомогою дронів та С-300.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Фейсбук.

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"00:50 м.Харків. Влучання БПЛА по відкритій території. Пошкоджено частково скління вікон житлового 5-поверхового будинку. Також пошкоджена будівля адміністрації району міста.

00:30 м. Харків, Немишлянський район. Обстріл по відкритій території С-300. Без руйнувань та постраждалих", - повідомив Синєгубов.

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Як зазначив очільник ОВА, через влучання по відкритій території в Харкові пошкоджено 3 будинки. У селі Курилівка Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджений дах приватного будинку та паркан.

У селі Елітне Харківського району трактор у полі здійснив наїзд на вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого був частково пошкоджений, додав Олег Синєгубов.

Росіяни обстрілюють Харків та область
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Внаслідок російських атак у Харкові постраждали діти. У Вовчанську загинула літня жінка.

Також у Вовчанську через обстріл проміжного пункту евакуації постраждали 4 працівники медустанови, цивільний чоловік та начальник МВА, а внаслідок артобстрілу поранено 52-річного чоловіка. 

"Село Синельникове. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватні будинки. Поранено: 2 чоловіків 35 та 33 років. Загинув 35-річний чоловік", - зазначив голова ОДА.

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Як зазначається, в селі Красне Харківського району через скидання боєприпасу з дрону загинув 86-річний чоловік. 

Синєгубов також додав, що на Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень.ЗСУ відбили вісім атак у районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ. На Купʼянському напрямку Силами оборони успішно відбито шість атак противника, а ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Крохмальне - Берестове. Ситуація контрольована.

Росіяни напередодні обстріляли Харків

У Харкові близько опівночі пролунав вибух.

Це підтвердили голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Невдовзі начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про ще одну ворожу ракету в напрямку міста. 

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