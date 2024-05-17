Зареєстрований у ВР законопроєкт № 11260 забезпечить призначення інших видів покарань, ніж передбачене покарання у вигляді позбавлення волі.

Про це повідомляє сайт парламенту.

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Зараз стаття 336 "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період" Кримінального кодексу України передбачає лише один та суворий вид покарання - позбавлення волі строком від трьох до п’яти років.

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Пропонується внести зміни до статті та встановити передбачене покарання у вигляді штрафу від 51 000 до 85 000 гривень або громадські роботи на строк від 160 до 240 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк від одного до двох років.

Як зазначається, це може дозволити забезпечення економії бюджетних, матеріальних та людських ресурсів держави, а також сприятиме зниженню дефіциту кадрів на ринку праці та збереженню економічної активності підприємств, зміцненню економіки, наповненню державного та місцевих бюджетів.

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ДПСУ перевірятиме наявність військово-облікового документа

Нагадаємо, що інспектори Державної прикордонної служби в пунктах пропуску перевірятимуть наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян.

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Про це йшлося в повідомленні ДПСУ.

Це пояснювали тим, що в період дії воєнного стану або проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу.

Як зазначалося, такий обов’язок передбачений змінами до законів України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", які набудуть чинності 18 травня 2024 року.